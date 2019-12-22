На понедельник в Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение на начало следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным синоптиков, погода в стране резко ухудшится с 23 по 24 декабря. В эти дни возможны сильные порывы ветра и метели.

В западных областях пройдут сильные дожди, в Карпатах возможен мокрый снег и метели. Также местами есть вероятность возникновения гололеда и налипания мокрого снега.

Ухудшение погоды может стать причиной прекращения движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

На этих выходных в Украине ожидаются небольшие дожди в западных областях, а также заморозки до -4 градусов на востоке. Сегодня осадки накроют всю территорию страны. Но, не смотря на ливни, температура воздуха вырастет до +12 градусов, а на юге до +14.

Как ранее сообщал Фокус: