Под Харьковом открыли разрушенный в августе мост

Под Харьковом в районе села Песочин открыли движение по мосту, часть которого обвалилась в августе.

Об этом сообщает пресс-служба Укратодора в воскресенье, 22 декабря.

Отмечается, что силами и средствами Укравтодора объект полностью отремонтирован.

"Все работы удалось провести за 4 месяца. Поздравляю жителей области с долгожданным открытием", – сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Путепровод после реконструкции оборудован дорожными знаками, на него нанесена новая разметка. Также установлено ограничение движения транспортных средств общим весом более 20 тонн.

Как ранее сообщал Фокус: