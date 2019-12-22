Зеленский поздравил иудеев Украины с Ханукой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил евреев Украины с Ханукой.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Сердечно поздравляю еврейскую общину с Ханукой - праздником, наполненным радостью общения в кругу семьи, добрыми делами и искренними надеждами на милосердную любовь Всевышнего. Свет ханукальных огней напоминает нам, что крепкая вера и несокрушимость духа помогают преодолеть самые сложные испытания и уверенно идти к своей цели", – говорится в тексте поздравления.

Президент также убежден, что единство во имя будущего Украины будет сохранено.

Он пожелал всем "здоровья, успехов и душевного подъема".

Ханука – один из крупнейших еврейских праздников, начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней. В этом году эти дни приходятся на период с 22 по 30 декабря.

Как ранее сообщал Фокус:

Осенью в Украину еврейский 5780 Новый год приехали встречать более 30 тысяч хасидов.