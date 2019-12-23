7 аргументов долгосрочно откладывать на свою пенсию

Украинцы могут больше не ждать пенсии от государства, за которую можно несколько раз сходить в магазин, а начать откладывать самостоятельно задолго до

Проживающий в Нижней Саксонии немец Мартин Штейнберг – обычный сотрудник частной компании. Мартину – 35 лет, у него есть супруга и трехлетний сын. На первый взгляд, жизнь Мартина мало чем отличается от украинца того же возраста и семейного положения: работа, домашние хлопоты, летние семейные поездки на море. Но это – только на первый взгляд.

Каждый месяц Мартин перечисляет 150 евро со своей зарплаты в частный пенсионный фонд – для своей пенсии. И еще столько же он перечисляет на личный пенсионный счет своей жены. Итого - 300 евро каждый месяц. Конечно же, помимо этих отчислений, есть еще отчисления с зарплаты, которые делает работодатель. Но Мартин знает – полученная после выхода на пенсию государственная пенсия не сможет обеспечить ему тот же уровень жизни, что есть у него, пока он работает.

Согласно официальным данным, средняя пенсия в Германии составляет примерно 1100 - 1300 евро. Это – после 40 лет стажа, обязательных отчислений пенсионных взносов. Еще 1000 - 1300 евро Мартин сможет получать ежемесячно от частного пенсионного фонда. Плюс его супруга тоже получит как государственную, так и негосударственную пенсию. В итоге уровень жизни Мартина в пенсионные годы практически не изменится, но в то же время свободное время позволит ему больше путешествовать и отдыхать.

Своевременные долгосрочные отчисления на пенсию позволят накопить солидную сумму, которая поможет сохранить высокий уровень жизни и не нагружать детей вопросами своего содержания. Такие пенсионные накопления доступны и украинцам – ведь в стране работают негосударственные пенсионные фонды, заключив договор с которым, любой может накопить сумму, достаточную для безбедной старости. Какие аргументы в пользу долгосрочного накопления на свою будущую пенсию?

Аргумент №1. Чем раньше начать накапливать, тем большей будет сумма накоплений

Негосударственные пенсионные фонды заключают договора с гражданами на 20-30 лет и дольше. Это позволяет заранее, задолго до наступления пенсионного возраста, начать накапливать средства на собственном пенсионном счету. Также заключивший договор с НПФ может откладывать на пенсию третьему лицу – родителям, супруге (супругу). Чем дольше договор с фондом, тем большая сумма будет аккумулирована на счету.

Это означает, что, например, тот, кто делает отчисления с 25 лет в течение 30 лет, может накопить весьма существенную пенсию. Например, при ежемесячных взносах в размере 1000 грн в течение 15 пенсионных лет можно будет получать более 20 000 грн ежемесячно. Важна, конечно, и дополнительная доходность, которую дает фонд.

Например, в 2019 году ряд фондов декларируют доходность на уровне 16,5% годовых. Но даже если доходность будет на уровне 10% годовых, размер пенсии составит 28 000 грн. Если та же сумма будет вноситься с 35 лет в течение 20 лет, то размер будущей пенсии будет порядка 9500 грн. Простые расчеты позволяют понять, что чем раньше начать накапливать, тем в итоге большей будет пенсия. (все расчеты здесь и далее – через калькулятор на сайте https://ligapension.com/dlya-sebya/kalkulyator-pensii).

Аргумент №2. Самостоятельное накопление на пенсию – повод не возлагать ответственность за себя на детей

В Украине давно установилась традиция отвечать за достойную старость родителей. Ведь большинство украинцев выходят на пенсию, не имея солидных накоплений. А государственная пенсия покрыть все затраты пенсионеров не может. Поэтому дети оплачивают счета за продукты, лечение и санатории. В постсоветских странах это называется "позаботиться о родителях".

Однако, например, в Британии или США обеспечение пенсионеров – это задача самих граждан, которые заранее планируют свою жизнь и расходы на пенсии, не привлекая к этому своих детей.

Сегодня и в Украине многие 30-летние уже могут начать готовить свою финансовую пенсионную подушку. Это позволит их детям строить взрослую жизнь, не беспокоясь о родителях. А родителям - не возлагать ответственность за свою жизнь на детей.

Аргумент №3. Создание финансовой "подушки" - основа полноценной жизни

Цель пенсионных накоплений – это достойный уровень жизни. И если во время рабочего стажа человек занимался спортом, посещал бассейн, ездил за границу в отпуск, то разве выход на пенсию - это повод отказаться от всего этого? Однозначно, нет. Но только пенсионные накопления позволяют сохранить полноценный уровень жизни. С пенсией в 2000 грн вряд ли можно говорить о возможности отдыхать за рубежом, а если накопления создадут пенсию в размере 30 000 - 40 000 грн в месяц, то вполне.

Аргумент №4. Хорошие накопления позволяют путешествовать

Нынешнее поколение людей 25-35 лет привыкло путешествовать. Глобализация, диджитализация, безвиз и потребность получать эмоции и впечатления способствовали тому, что граждане постепенно привыкли к быстрой покупке авиабилетов онлайн, выходным в Барселоне и отпускам на побережье Красного или Эгейского моря.

Конечно, путешествия – это расходы. Авиабилеты стоят денег даже у авиакомпаний-лоукостеров. Так же, как отели, посещение достопримечательностей, кафе и ресторанов.

Минимальные расходы на трехдневное путешествие в ЕС для двоих – это около 600 евро (без затрат на авиаперелет), недельный отпуск летом в Турции – 850-1400 евро. Пенсионные накопления же позволят без проблем покупать билеты и планировать поездки. Ведь пенсия – не причина забыть о своих увлечениях, перестать мечтать и исследовать новое.

Аргумент №5. Чем раньше начать откладывать, тем меньшую сумму можно вносить на пенсионный счет

Долгосрочные накопления позволяют откладывать небольшую сумму, но при этом итоговая пенсия будет достаточно высокой. Можно провести расчеты, которые покажут: если с 27 лет каждый месяц отчислять 1500 грн в НПФ, то после выхода на пенсию в 60 лет можно будет получать почти 58 000 грн ежемесячной пенсии в течение 15 лет.

Если начать откладывать в 35 лет, то придется отчислять уже 3500 грн в месяц, чтобы достичь того же уровня пенсии.

Снова-таки, напомню о доходности НПФ – здесь при подсчетах использована доходность 10% годовых (она может быть как выше, так и ниже).

Аргумент №6. Создание пенсии через НПФ – эффективный и прозрачный финансовый инструмент

Негосударственный пенсионный фонд – это единственный финансовый инструмент долгосрочного накопления, который является максимально прозрачным и дает возможность отслеживать накопления ежедневной прибыли, а также, в каких инвестиционных инструментах размещены ваши средства.

НПФ – это неприбыльная организация. Фондом управляет Совет, который проходит специальную сертификацию и должен отвечать определенным требованиям. Именно совет Фонда выбирает компании, которые будут обслуживать Фонд – Администратора, Хранителя и КУА (компания по управлению активами). Совет выставляет им различные цели и критерии и может в любой момент поменять любую компанию из-за неэффективности работы.

Каждый клиент фонда может посмотреть на сайте, куда инвестируются его средства и какая годовая доходность НПФ. А в личном кабинете отследить динамику собственных взносов и сумму накоплений. Также клиенты получают на почту данные о работе НПФ и итогах деятельности за квартал и год.

Аргумент №7. Солидные пенсионные накопления – гарантия высокого уровня жизни

Все мы стремимся к хорошему уровню жизни. Покупать вкусную еду, отдыхать за рубежом, ездить на хорошем автомобиле, приобретать полисы медицинского страхования и проходить обследование и лечение в лучших клиниках. Работать, конечно же, можно и в 65-75 лет, но солидные пенсионные накопления позволяют сократить рабочую нагрузку, а то и вовсе классически "уйти на пенсию" и жить в свое удовольствие. И качество такой жизни зависит только от нас – насколько заранее мы сможем подготовить себя к пенсии, накопить на достойный уровень жизни со всеми ее атрибутами.

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