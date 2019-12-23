Будет тебе наука. В "Фармак" представили книгу про выдающихся украинских ученых современности

Фармацевтическая компания Фармак совместно с издательством "Основы", представила книгу "Будет тебе наука: украинские ученые, которые меняют мир". Автором издания выступил журналист Юрий Марченко.

Книга составлена из биографических очерков 25 украинских ученых, которые сегодня делают весомый вклад в мировую науку и их открытиями уже пользуется весь мир. Среди ученых - физики, нанотехнологи, нейрофизиологи, биохимики, генетики, иммунологи и представители других наук.

Презентация прошла в главном здании фармацевтической компании "Фармак". Пообщаться с журналистами на пресс-конференцию пришли глава наблюдательного совета "Фармак" Филя Жебровская, директор издательства "Основы" Богдана Павлычко и сам автор книги Юрий Марченко. Как заявили спикеры представителям СМИ, одна из главных целей книги – популяризировать науку среди молодежи.

"Я уверена, что эта книга сможет заставить пятнадцатилетних подростков отложить в сторону гаджеты. Благодаря ей они смогут поближе познакомиться с наукой", – говорит Павлычко.

Первый тираж будет насчитывать 10 000 экземпляров и разойдется по учебным заведения и библиотекам. Однако, как отмечает Филя Жебровская, если общество высоко оценит книгу, тираж мгновенно увеличится.

"Ко мне вчера приходил в гости Виктор Андреевич Ющенко. Говорит мне: "Ну давай, показывай уже эту книгу". Вот он первый ее увидел. Он и вы", - делится глава наблюдательного совета "Фармак" с журналистами.

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Как рассказывает автор книги Юрий Марченко, ученные с которыми он имел честь общаться, были чрезмерно тактичными.

"Когда мы им сбрасывали конечный вариант очерка для редакции, все коллективно меняли слово "Я" на "мы". Например: "Я открыл…", они меняют на "Мы открыли…". Это отличный пример того, как необходимо работать в коллективе для достижения общей цели. Также ни один из них, от академиков и претендентов на Нобелевскую премию, до исследователей, которые только начинают свой путь, - не проявили пренебрежения и даже не возразили на мои, возможно, любительские вопросы", - рассказывает автор Марченко.

Спикеры единогласно заявляют, книга получилась такой, какой и планировалась, даже не смотря на то, что была готова задолго до дедлайна. В конце пресс-конференции, представители компании отметили, все средства, собранные с продажи книги, пойдут на развитие украинской науки через благотворительный фонд "Фармак".

После общения с журналистами состоялась открытая презентация книги совместно с учеными, которые стали главными героями издания. Десятки студентов, пришедших на праздничный прием, смогли лично услышать напутственные слова от светил науки.

"Надо не сдаваться, верить в лучшее и понимать, что наука международная. Необходимо пройти стажировку в лучших лабораториях мира и с новым опытом вернуться в Украину и уже здесь создавать свою лабораторию", - делится советом со студентами нейробиолог Нана Войтенко.

Ученая откровенно признается, сейчас украинская наука находится в плачевном состоянии. Однако, несмотря на это, повод для оптимизма остается.

"Сейчас украинская наука в очень плохом состоянии. Она бьется в агонии и вопрос, снимут ли ее со смертного одра, решается прямо сейчас. Она там оказалась из-за того, что не оптимально и не эффективно расходовались те небольшие средства, которые выделялись. Однако сейчас ситуация меняется. На моем веку это впервые, когда наше новое министерство науки и образования прислушивается к ученым, которые поработали заграницей, вернулись в Украину и знают, что нужно делать", - говорит Фокусу Нана Войтенко.

Глава наблюдательного совета "Фармак" Филя Жебровская рассказала Фокусу, что впереди у компании еще множество проектов, которые необходимо реализовать.

"Моя задача заключается в том, чтобы найти ученых, которые работают в транснациональных фармацевтических компаниях, занимаются уникальными разработками и привлечь их в нашу компанию", - сказала Жебровская.

После чего, по словам наблюдательного совета "Фармак", будет инициировано создание площадки, на которой новоиспеченные сотрудники компании смогут творить чудеса.