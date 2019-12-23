Циклон Ailton принес дожди по всей Украине, – синоптик

В Украину пришел циклон Ailton, который принес с собой дожди по всей стране.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Дожди пройдут в западных областях, где они могут быть сильными, а в Карпатах – с мокрым снегом и даже метелями, также на севере Украины, вечером на юге и во всех центральных областях. Только восточная часть нашей территории удержится от существенных осадков, разве что – туманы и морось", – отметила она.

По ее прогнозам, в Киеве во вторник, 24 декабря, ожидается влажная, еще сравнительно теплая погода – небольшие дожди и около +6 градусов.

Синоптик утверждает, что о тепле придется постепенно забывать, а в дальнейшем в столице также будет становится холоднее, особенно холодно будет 27-28 декабря.

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 24 декабря, также будут дожди, а температура днем снизится до +5...+7 градусов, ночью будет +3...+5 градусов.

В среду, 25 декабря, в столице и области будет такая же погода – днем до +5...+7 градусов и дожди.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее погода в Киеве побила первый декабрьский рекорд. В частности, среднесуточная температура 16 декабря составила +6,6, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года.