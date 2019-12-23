На Киевщине полицейский на службе выстрелил себе в голову

В городе Сквира (Киевская область), 21-летний полицейский, находясь на суточном дежурстве в служебном кабинете, выстрелил себе в голову из табельного огнестрельного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Раненого полицейского доставили в реанимационное отделение больницы. За его жизнь борются медики.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыли руководство полиции Главного управления области, сотрудники Управления внутренней безопасности, инспекция по личному составу, криминалисты, сотрудники прокуратуры.

Как ранее сообщал Фокус: