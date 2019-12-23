Встречайте Новый 2020 год с телеканалом ZIK

На новогодние праздники телеканал ZIK подготовил для своих зрителей много невероятных сюрпризов.

Уже 31 декабря в 18:00 на наиболее интерактивном телеканале ZIK начнется новогоднее информационно-развлекательное шоу «Вспомнить все».

Впервые в истории украинского телевидения ZIK пригласил всех участников важнейших событий в Украине, чтобы вспомнить становление и развитие нашего государства. Каждый из гостей является героем отдельной эпохи страны.

Ежедневно, начиная с 1 по 7 января ZIK окунет зрителей в разные исторические эпохи нашего государства, начиная с 1991 по 2019 год. Вместе со зрителями мы вспомним все самые важные события, которые пережила Украина за время независимости.

Это самое масштабное и красивое шоу в истории украинского телевидения, в котором зрители увидят поздравления президентов Украины, ведущих телеканала ZIK, артистов и музыкантов, а также маленьких украинцев. Кульминацией шоу станет караоке президента Украины Леонида Кравчука и танец Виктора Ющенко. В новогоднем концерте телеканала ZIK примут участие Владимир Бебешко, группа Армия, Нина Матвиенко и другие артисты.

Главной сенсацией для зрителей станет участие Виктора Федоровича в новогодней программе телеканала ZIK.

Телеканал ZIK всегда держит руку на пульсе всех событий в Украине и первым рассказывает горячие новости своим зрителям.

Не переключайтесь, чтобы не пропустить волшебный Новый год на телеканале ZIK.