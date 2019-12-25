В Украине сохранится дождливая погода, к концу недели похолодает, – синоптик

26-го декабря пройдут дожди в большинстве областей Украины, на Западе преобладать мокрый снег, в южной части существенные осадки маловероятны.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По ее словам, в западных областях страны возможны сильные порывы ветра.

Температура воздуха ближайшей ночью и днем практически одинакова, +3 +7 градусов, на Западе 0 +3 градуса, в Крыму до +9 градусов.

В Киеве пройдет дождь, а температура воздуха – до +6.

"К концу недели похолодает на 2-5 градусов, появятся небольшие "минусы" и пойдет мокрый снег. Однако это лайт-похолодание не перейдет в настоящие морозы, а, наоборот, изменится в начале нового года очередным потеплением

", – рассказала синоптик.

По данным Гидрометцентра, в четверг, 26 декабря, температура воздуха снизится на 1-2 градуса в центральных и южных областях. А на Западе будет идти мокрый снег с дождем. Сильные осадки вероятны в Киевской и Черниговской областях, а на Луганщине выглянет солнце.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее погода в Киеве побила первый декабрьский рекорд. В частности, среднесуточная температура 16 декабря составила +6,6, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года.