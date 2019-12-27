Испанский бренд TOUS открыл десятый фирменный магазин: теперь в ТРЦ Lavina Mall

TOUS рад встречать своих поклонников в главных торговых центрах городов с миллионным населением по всей Украине – в Киеве, Харькове, Львове и Одессе. В Украину TOUS пришел в 2017 году, но уже за два года завоевал огромную аудиторию. Магазин в ТРЦ Lavina Mall стал первым в нашей стране, где все любители бренда смогут купить аксессуары TOUS.

В 2019 году был запущен официальный интернет-магазин tous.com, который доставляет лучшие подарки по всей Украине.

TOUS специализируется на ювелирных изделиях в сегменте доступной роскоши. В ассортименте бренда – подвески и браслеты, серьги и ожерелья из стали, серебра, золота и титана. Они подходят и взрослым женщинам, и юным девушкам, и девочкам, и подросткам.

Более четырех тысяч профессионалов TOUS поддерживают свою корпоративную культуру, основанную на наследии, творчестве и преданности делу. Глобальный бренд TOUS в настоящее время представлен в 50-ти странах: более 700 магазинов работают в Барселоне, Пекине, Мехико, Дубае, Джидде, Мадриде, Майами, Москве, Нью-Йорке, Париже, Риме, Шанхае и Токио.

Компания TOUS стремится к популярности во всем мире, предлагая украшения и аксессуары для каждого момента жизни. Главная цель TOUS – стать самым востребованным и успешным брендом ювелирных изделий класса люкс, соответствовать высоким запросам своих клиентов, сотрудников и общества в целом.