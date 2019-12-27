Сутки на Донбассе: 17 обстрелов, ранен военный
За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранение получил украинский военный, с начала текущих суток зафиксирован один обстрел.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В частности, 9 обстрелов украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Также 8 обстрелов украинских позиций оккупанты совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим тишины. Из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских защитников около населенного пункта Гладосово. Потерь с украинской стороны нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- На Донбассе 24 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
- 25 декабря боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, бойцы ВСУ не пострадали.