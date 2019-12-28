Укрзализныця рассказала, сколько пассажиров проведут новогоднюю ночь в поездах

Новогоднюю ночь в поездах проведут около 17 тысяч пассажиров. Всего в эти сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

На поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь, компания-перевозчик предложила 66 тысяч 846 мест в поездах дальнего следования. 16 тысяч 678 уже выкуплено.

Самым популярным направлением стало западаное.

В Укрзализныце напоминают, что назначено 49 дополнительных поездов.

"Это на 9 поездов больше, чем в прошлом году. Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненными маршрутам", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре Кабмин вернул УЗ в ведение Мининфраструктуры, забрав ее у Минэкономики.

За первые 10 месяцев 2019 года УЗ продала через интернет 25 млн билетов, что составило 60% всех продаж.