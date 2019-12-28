2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Б. Срезневского.

Превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 ° С.

"Этот год войдет в историю Украины как самый теплый за весь период наблюдений с 1881-го. В этом году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6°С, что на 2,9°С выше нормы, которая составляет 7,7°С ", – сказано в сообщении.

"Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно теплым, даже самым теплым за весь период наблюдений был июнь, средняя температура которого достигла 23,6°С. Еще ни разу в декабре температура воздуха в Киеве не превышала 15°С. Но в этом году 19 декабря она достигла 15,2°С ", – рассказали метеорологи.

Средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3°С, что значительно больше, чем на земном шаре.

Температура воздуха сейчас такая же, как в XIX веке.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее погода в Киеве побила первый декабрьский рекорд. В частности, среднесуточная температура 16 декабря составила +6,6, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года.