В Запорожье показали новый терминал аэропорта на 12 тыс. квадратных метров
В Запорожье завершено строительство нового пассажирского терминала аэропорта. Об этом сообщил сайт Запорожского горсовета.
Строительство началось в декабре 2017 года. На сегодняшний день в здании установлены стойки регистрации, кабинки паспортного контроля, ленты для выдачи багажа и оборудование для досмотра.
Запустить комплекс в эксплуатацию планируют через 2-2,5 месяца к началу рейсов Wizz Air.
Площадь двухэтажного терминала составляет 12320 кв. метров, пропускная способность – 400 пассажиров в час, в том числе 250 пассажиров на международных рейсах и 150 – на внутренних.
Работы финансировались из бюджета Запорожья и кредитных ресурсов под гарантии города. В процессе работ стоимость проекта была увеличена до 1 млрд 85 млн грн.
Проектировала терминал компания UVT Group, которая ранее разрабатывала проект аэровокзального комплекса D для обслуживания пассажиров внутренних рейсов в аэропорту "Киев" ("Жуляны").
В 2019 году аэропорт Запорожья планирует обслужить не менее 400 тыс. пассажиров. Сейчас все рейсы обслуживаются в старом здании, построенном в 1960-е годы.
Как ранее сообщал Фокус:
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