Киберполиция поймала хакеров, которые взломали более 20 тысяч серверов
Киберполиция разоблачила хакерскую группу, члены которой взломали более 20 тысяч серверов по всему миру.
Об этом сообщает пресс-служба департамента.
В состав группы хакеров вошли трое украинцев и один иностранец которые были известными участниками хакерских форумов и осуществляли заказ по взлому удаленных серверов, расположенных на территории Украины, Европы и США.
Участники группы вмешивались в работу компьютерных сетей граждан разных стран: Украины, России, США, Франции, Китая, Болгарии, Индии, Бразилии, Малайзии и стран северной Европы.
"Преступная группа действовала с 2014 года. Ее участники осуществляли bruteforce-атаки на частные предприятия и отдельных лиц. Для атак использовали специализированное программное обеспечение, которое эксплуатировало уязвимости серверов на базе ОС Windows", – сообщили в Киберполиции.
Преступные доходы хакеры получали на крипто- и электронные кошельки. На нескольких электронных кошельках было обнаружено почти 80 тысяч долларов.
По местам проживания фигурантов проведены обыски, изъята компьютерная техника, носители информации, черновые записи, мобильные телефоны и банковские карточки, которые использовались для совершения преступлений.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине задержали иностранца, которого разыскивали сотрудники ФБР и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США из-за мошенничества.
- Украинский хакер экстрадирован из Нидерландов в США.
- Также киберполиция поймала мужчину, который похитил 2 млн грн благотворительных средств.