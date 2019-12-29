Киберполиция поймала хакеров, которые взломали более 20 тысяч серверов

Киберполиция разоблачила хакерскую группу, члены которой взломали более 20 тысяч серверов по всему миру.

Об этом сообщает пресс-служба департамента.

В состав группы хакеров вошли трое украинцев и один иностранец которые были известными участниками хакерских форумов и осуществляли заказ по взлому удаленных серверов, расположенных на территории Украины, Европы и США.

Участники группы вмешивались в работу компьютерных сетей граждан разных стран: Украины, России, США, Франции, Китая, Болгарии, Индии, Бразилии, Малайзии и стран северной Европы.

"Преступная группа действовала с 2014 года. Ее участники осуществляли bruteforce-атаки на частные предприятия и отдельных лиц. Для атак использовали специализированное программное обеспечение, которое эксплуатировало уязвимости серверов на базе ОС Windows", – сообщили в Киберполиции.

Преступные доходы хакеры получали на крипто- и электронные кошельки. На нескольких электронных кошельках было обнаружено почти 80 тысяч долларов.

По местам проживания фигурантов проведены обыски, изъята компьютерная техника, носители информации, черновые записи, мобильные телефоны и банковские карточки, которые использовались для совершения преступлений.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине задержали иностранца, которого разыскивали сотрудники ФБР и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США из-за мошенничества.

Украинский хакер экстрадирован из Нидерландов в США.