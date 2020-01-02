Девочка в розовом: в Одессе отец, потерявший работу, жил с бездомными вместе с 4-летней дочкой

Эта история получила известность на исходе 2019 года, 27 декабря. Мужчина, работавший на стройке рядом, сообщил, что в лагере бездомных на теплотрассе на Судостроительной улице в Одессе, посреди стихийной свалки, живет маленькая девочка. Он заметил ее благодаря ярко-розовой курточке. С улицы эти палатки не видны, они находятся за бетонным забором. Местное издание "Думская" сообщает, на место выезжали чиновники и волонтеры. О вопиющем случае написали даже западные СМИ

И они обнаружили, что действительно, в антисанитарных условиях, в шалаше из одеял, вместе с нетрезвыми бездомными жила четырехлетняя Настя. Ребенок был очень напуган. Девочку забрали и оставили в шатре записку, что она в райотделе полиции. "Буквально через минут 30 прибежал горе-папа с пакетом документов, рассказывая, что с ребенком все хорошо. Папа невменяемый. Ребенок рассказывает, что он спит на кровати с какими-то дядями", - рассказала волонтер Наталья Самохина.

Мать девочки лишили родительских прав и вскоре женщина скончалась. Настя попала в детдом, откуда ее забрал биологический отец Александр. Но через 8 месяцев он обратился в соцслужбу, чтобы они нашли Насти круглосуточный садик, потому что он потерял работу.

В детдоме заверяют, что, когда отцу отдавали ребенка, он показывал жилье и его сочли приемлемым, после чего и было принято решение отдать девочку ему. О том, что ребенок в буквальном смысле слова оказался на свалке, в соцслужбе не знали. Также они заверили, что подбирали ребенку круглосуточный садик, как и просил ее отец.

Настя рассказала, что отец привел ее к бездомным, оставил там и исчез на неделю.

Шалаш из тряпья, где четырехлетняя девочка неделю прожила с бездомными

Настя сразу после того, как ее забрали в Дом ребенка

Сейчас Настя находится в Доме ребенка №1. С ней работают психологи. Главврач Дома ребенка, Валентина Карташова сообщила, что после жизни в таких условиях ребенок находится в тяжелом эмоциональном состоянии.

"Она находилась в доме ребенка, затем биологический отец установил отцовство и забрал малышку. Очень не хотелось отдавать, как чувствовали, но исполняли закон. - рассказала Валентина Карташова. - Слава Богу, что она хоть жива. Сейчас она в шоке. После карантинных мероприятий и обследования пойдет к сверстникам".

Также Карташова рассказала, что первый раз ребенок попал к ним, когда пьяная мать забыла ее на автостоянке. Она добавила, что сейчас намерена приложить все усилия, чтобы лишить отца родительских прав. Потому что сейчас девочка оказалась у них в гораздо худшем состоянии, нежели была. Когда ее кормили, то она была так голодна, что черпала суп из тарелки руками. И до сих пор боится мужчин.

Настя с волонтером в Доме ребенка/Все фото: samokhina.nata

Когда журналисты хотели поговорить с Александром и даже пришли ради этого на свалку, он отказался даже выходить из шалаша.

Как ранее писал Фокус:

В центре Киева неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover черного цвета. На момент случившегося в машине находился ребенок. Одна из пуль попала в него. Мальчик – скончался.