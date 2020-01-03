В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО

В пятницу, 3 января, началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании, которое продлится до 24 января.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Отмечается, что регистрация проводится на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

"Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) – 28 марта", – говорится в сообщении.

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может составить тест из одного учебного предмета.

Те, кто зарегистрируется для участия в пробном тестировании, будут иметь возможность ознакомиться с тестами и психологически настроиться на прохождение ВНО, а также оценить свой уровень знаний.

Пробное ВНО – платная услуга для участников и неприбыльной для организаторов и проводится за средства физических и юридических лиц. Стоимость тестирования определена региональными центрами оценивания качества образования.

В Центре напоминают, что регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки на государственную итоговую аттестацию и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в высшие учебные заведения.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что в 2019 году 274 участника внешнего независимого оценивания получили 200 баллов.