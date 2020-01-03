МВД получило французские вертолеты Н125 по контракту с Airbus Helicopter

Министерство внутренних Украины получило два французских вертолета Н125 по контракту с компанией Airbus Helicopter, которые поступят в Государственную пограничную службу. Об этом говорится на сайте МВД.

Вертолеты планируют задействовать для подготовки пилотов, а также для мониторинга границы.

"Дальше модели Н125 будут прилетать в Украину уже со специальным оборудованием для наблюдения. Два вертолета, которые прибыли сегодня, будут использоваться для подготовки пилотов - пограничников. Несмотря на сравнительно небольшой размер, эта машина имеет большую стабильность полетов, на борт может поднять до 6 членов экипажа, отсутствие вибрации в салоне, что необходимо для работы оператора, и длительное время находится в воздухе без дозаправки", - заявил заместитель министра МВД Сергей Гончаров.

Гончаров также рассказал, что в скором времени МВД получит тренажер-симулятор полётов для Кременчугской летной академии.

По словам главы ГПСУ Сергея Дейнеко, пограничники получат 24 такие машины в разной комплектации.

Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также - обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.

В целом, Airbus планирует поставить для МВД 21 вертолет H225, 24 вертолета H125 и 10 вертолетов H145 (восемь с пятью лопастями, два - с четырьмя лопастями).

Как ранее заявил министр Арсен Аваков: "первые поставленные машины Н225 вызвали фурор в профессиональной среде. Сейчас мы видим новые разработки вертолета. Новейшая модификация Н145 - для Украины, и мы очень гордимся этим".

Как ранее сообщал Фокус:

В июле 2018 года Украина и Франция подписали контракт на поставку вертолетов. Контракт дает возможность получить 55 современных вертолетов, которые будут использоваться в системе безопасности. Сумма сделки составит 555 млн евро.