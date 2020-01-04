В Карпатах прошли испытания модернизированного Ил-76 МД

В Карпатах в районе Говерлы прошло испытание дооборудованного под требования Международной организации гражданской авиации (ИКАО ) военно-транспортного самолета Воздушных сил Украины Ил-76МД. Об этом сообщает информационное агентство Минобороны АрміяInform.

Одним из наиболее сложных пунктов программы проверки было испытание системы предупреждения столкновения самолета с земной поверхностью.

"Расстояние между горой и самолетом – критически мала. Маневр нужно осуществить за считанные секунды. Поэтому, кроме электроники, большую роль во время таких полетов играет и профессионализм экипажа. По результатам проверки, все системы самолета работали штатно без замечаний", – сказал главный инженер авиации командования ВС ВСУ генерал-майор Петр Скоренький.

Дооборудованием самолета новейшими системами занимался Николаевский авиаремонтный завод. После успешно проведенных испытаний самолет получил документы, позволяющие выполнять полеты в соответствии с требованиями ИКАО.

Учитывая потребности в самолетах Ил-76МД, командование Воздушных Сил и в дальнейшем планируют совершенствовать их новейшими системами.

Район Говерлы для испытания самолета был выбран впервые. До 2014 года полеты проходили в Крыму.

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