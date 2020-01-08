Boeing-737 авиакомпании МАУ разбился в Иране: никто не выжил

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший по маршруту Тегеран – Киев (Борисполь), разбился вскоре после взлета. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что на борту находились около 180 человек (170 пассажиров). Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Предварительная причина аварии – техническая неисправность.

По информации иорданского издания Al-hadath, самолёт мог быть случайно сбит иранской ракетой.

В район крушения отправили спасателей, сообщил государственному телевидению представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.

Однако глава организации "Красного полумесяца" Ирана Мортеза Салим заявил, что вероятность того, что на потерпевшем крушение самолете остались живые пассажиры, равна нулю. "Вероятности того, что пассажиры останутся живы, нет", – приводит его слова агентство ИСНА.

МАУ пока не располагает информацией о возможном крушении ее лайнера Boeing-737.

На видео, размещенном в Сети очевидцами, зафиксирован момент падения самолета.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил крушение самолета авиакомпании МАУ Boeing-737 возле Тегерана (Иран). Он сообщил, что, по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли.

Как ранее сообщал Фокус:

27 декабря в Казахстане разбился пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата – Нур-Султан. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Погибли 12 человек, среди пострадавших – два украинца.