Катастрофа МАУ в Иране: появились фото с места падения самолета

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал катастрофу пассажирского самолета МАУ под Тегераном. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал неподалеку от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списки погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", - написал президент.

Пресс-служба офиса президента сообщила, что глава государства экстренно возвращается из Омана в Киев.

Премьер-министр Алексей Гончарук написал в Telegram, что на месте катастрофы находится украинский консул. Создана оперативная кризисная группа.

Boeing-737-800 "Украинских международных авиалиний" вылетел из международного аэропорта Имама Хомейни в 6:12 утра по местному времени и упал примерно через восемь минут.

Пресс-секретарь международного аэропорта Имама Хомейни Али Кашани заявил, что самолет, который направлялся в Киев и перевозил 176 пассажиров и экипаж, разбился под Парандом, что примерно в 60 километрах на юго-запад от Тегерана.

Иранское агентство ИСНА опубликовало фото с места катастрофы.