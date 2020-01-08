Не теракт. Посольство Украины пока согласно с Ираном по версии крушения боинга МАУ (обновлено)

Украинский боинг разбился в Тегеране из-за неисправностей с двигателем. О теракте речи пока не идет.

Об этом заявили в посольстве Украины в Иране.

"По предварительной информации иранской стороны, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается.", - говорится в сообщении.

Позиция украинского посольства совпадает с версией министерства инфраструктуры Ирана.

"Если бы самолет сбила ракета, он бы взорвался в воздухе, но возгорание двигателя и неудачная попытка пилота управлять самолетом привели бы к крушению", — заявил представитель ведомства Кассим Низами.

По данным МАУ, на рейс PS752 билеты купили 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа - все граждане Украины.

Все, кто находился в самолете, погибли.

Самолет взлетел с аэропорта им. Имама Хомейни около 6 утра по местному времени (4:30 по Киеву). После взлета у него якобы возникли технические проблемы и боинг потерпел крушение.

На ролике видно, как в один момент яркая белая точка (украинский боинг) вспыхнула (0:25), а затем резко пошла вниз.

На месте аварии находится посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк.

Президент Владимир Зеленский уже выразил сожаления семьям погибших.

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Посольство Украины в Иране удалило со своего сайта новость, в которой говорил, что не рассматриваются версии о теракте и ракетной атаке.

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Новость на сайт посольства вернули, однако из текста пресс-релиза убрали упоминание о ракетах и теракте.

"Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера", - говорится в сообщении.