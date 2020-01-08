Ошибку экипажа не предполагаем, – МАУ о крушении Boeing-737

Вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский заявил, что авиакомпания полностью исключает ошибку со стороны экипажа Boeing-737 рейса PS752, которая могла бы стать причиной авиакатастрофы. Об этом он сообщил на брифинге в аэропорту "Борисполь".

"Командиром экипажа являлся Владимир Японенко с 11 600 часами налета, почти весь налет приходился на Boeing 737. Также Японенко имел 6,5 тыс. часов налета в качестве командира. Алексей Наукин – инструктор, который находился на борту в качестве усиленного экипажа с налетом 12 тыс. часов, из которых 6,6 тыс. часов в роли КВС на Boeing-737. Сергей Хоменко – второй пилот, имел 7,6 тыс. часов налета на самолете 737", – рассказал вице-президент МАУ.

Также Сосновский подчеркнул, что экипаж самолета был усилен, учитывая сложность самого рейса и его продолжительность.

"Перед вылетом экипаж отдыхал в гостинице Тегерана. Зная о том, что аэропорт Тегерана является непростым, на протяжении последних несколько лет летный состав проходил подготовку непосредственно в аэропорту Тегерана. В процессе проверок испытывалось не только мастерство пилотов, но и оценивались их действия в аварийных ситуациях", – сообщил Сосновский.

Также он добавил, что компания полностью исключает вероятность ошибки со стороны экипажа.

"Имея данные о том, что самолет перед падением набрал 2 400 м высоты, ошибка экипажа – минимальная, мы ее не предполагаем", – добавил представитель МАУ.

"На самолете было шесть бортпроводников, прекрасных девочек и мальчиков. Земля им пухом пусть будет", – сказал Сосновский.

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