Посольство переписало новость о "не теракте". Говорят, все заявления по боингу "не официальны"

Посольство Украины в Иране изменило новость о крушении Boeing 737 МАУ у Тегерана.

Ранее ведомство соглашалось с версией Ирана о том, что трагедия - не теракт. Потом новость с сайта исчезла, а сейчас - вновь появилась, но уже в другом виде.

Так, поначалу формулировка звучала следующим образом: "По предварительной информации иранской стороны, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается".

Теперь в новости указано: "Информация по причинам авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления по причинам аварии до решения комиссии не носят официальный характер".

В министерстве инфраструктуры Ирана сразу после катастрофы говорили, что "если бы в боинг попала ракета, он взорвался бы в воздухе". Исходя из этой логики, крушение не могло быть следствием теракта.

Вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский заявил, что авиакомпания полностью исключает ошибку со стороны экипажа Boeing-737 рейса PS752, которая могла бы стать причиной авиакатастрофы.

Палестинское агентство Al Hadath со ссылкой на неназванный источник сообщило, что самолет по ошибке сбили ПВО Ирана.

Президент Владимир Зеленский уже поручил генпрокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное дело по катастрофе самолета МАУ.

Также будет создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, отвественных за гражданскую авиацию.

"Вне зависимости от выводов и причин катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной пригодности всего гражданского флота", - добавил президент.

Как ранее сообщал Фокус: