В Украине разработали БПЛА для обнаружения неразорвавшихся мин, – АрмияInform
Одно из украинских предприятий в кооперации с иностранной компанией разработало специальные датчики для БПЛА, которые способны обнаруживать неразорвавшиеся мины калибра 82 и 120 миллиметров с точностью до сантиметра.
Об этом сообщает АрміяInform.
" Эти датчики монтируют на беспилотный летательный аппарат типа "коптер", который выполняет облет необходимого участка местности на высоте 5-10 метров и определяет не только места местонахождения взрывоопасных предметов, но и их контуры. Именно специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники определяли возможности применения беспилотника в разминировании местности", – говорится в сообщении.
Начальник управления научных исследований и испытаний вооружения и военной техники Воздушных Сил Юрий Камак заявил, что беспилотники, оборудованные упомянутыми датчиками, способны обнаруживать боеприпасы, как днем, так и ночью. Полученную информацию можно передавать как в режиме реального времени, так и по возвращении из полетного задания. Во втором случае с помощью таких сведений оператор составляет карту местности с нанесением мест закладки мин.
Отмечается, что применение таких беспилотных аппаратов будет экономить время на разведку местности и повысит точность определения опасных предметов. Таким образом, личный состав будет предохранен от лишней необходимости рисковать жизнью.
Как ранее сообщал Фокус:
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