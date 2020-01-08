В Украине разработали БПЛА для обнаружения неразорвавшихся мин, – АрмияInform

Одно из украинских предприятий в кооперации с иностранной компанией разработало специальные датчики для БПЛА, которые способны обнаруживать неразорвавшиеся мины калибра 82 и 120 миллиметров с точностью до сантиметра.

Об этом сообщает АрміяInform.

" Эти датчики монтируют на беспилотный летательный аппарат типа "коптер", который выполняет облет необходимого участка местности на высоте 5-10 метров и определяет не только места местонахождения взрывоопасных предметов, но и их контуры. Именно специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники определяли возможности применения беспилотника в разминировании местности", – говорится в сообщении.

БПЛА с датчиком

Начальник управления научных исследований и испытаний вооружения и военной техники Воздушных Сил Юрий Камак заявил, что беспилотники, оборудованные упомянутыми датчиками, способны обнаруживать боеприпасы, как днем, так и ночью. Полученную информацию можно передавать как в режиме реального времени, так и по возвращении из полетного задания. Во втором случае с помощью таких сведений оператор составляет карту местности с нанесением мест закладки мин.

Датчик

Отмечается, что применение таких беспилотных аппаратов будет экономить время на разведку местности и повысит точность определения опасных предметов. Таким образом, личный состав будет предохранен от лишней необходимости рисковать жизнью.

Как ранее сообщал Фокус:

Совместное украино-турецкое предприятия, созданное госкомпанией "Укрспецэкспорт" и турецкой Baykar Defence, запустило проект по созданию новейшего ударного беспилотного летательного аппарата Akıncı.