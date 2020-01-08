Страхи и бесстрашие. О чем говорили пассажиры и сотрудники "Борисполя" в день авиакатастрофы

"Маша была куколкой. Стройная, аккуратная. Костюмчик форменный на ней так ладно сидел. Мимо пройдет – всегда улыбнется"… Полная круглолицая женщина в форме техперсонала Международного аэропорта Борисполь тяжело вздыхает. Она говорит о двадцатичетырехлетней бортпроводнице Марии Микитюк - одной из 176 жертв аварии самолета авиакомпании МАУ, случившейся ранним утром 8 января над Тегераном. "Сегодня услышала, что с ней случилось, слезы в глазах до сих пор, все время вспоминаю, как она красиво ходила по терминалу. Я же тут давно работаю – они мне все как дети".

Никто из находившихся на борту не выжил. По предварительным данным в самолете летели 11 граждан Украины, из них 9 – члены экипажа. На пресс – брифинге, организованном через несколько часов после катастрофы представители руководства МАУ заявили, что в этом рейсе были "лучшие пилоты компании" и самолет был исправен, последнюю техническую проверку он проходил 6 января.

Причины происшествия будет расследовать специальная комиссия, сформированная Национальным бюро расследований в области гражданской авиации, в состав которой войдут представители авиационных властей Украины и Ирана, компаний МАУ и Боинг, и независимые эксперты. Пока из неофициальных источников прозвучали две очень разные версии –воспламенение одного из двигателей из-за технической неисправности и якобы возможный выстрел иранской противовоздушной обороны, по ошибке принявшей украинский гражданский борт за иракский военный.

Руководство МАУ категорически отказывается комментировать эти предположения до тех пор, пока нет заключений комиссии, а вот пассажиры строят догадки. К примеру, высокая шатенка Наталья, к которой мы обратились в день катастрофы у стойки регистрации МАУ, сказала, что не верит в историю об ошибочно сбитом самолете, а версию технической неисправности считает вполне правдоподобной. Пассажирка готовилась к вылету в Прагу и явно нервничала. "Напряжение от всех этих новостей, конечно, чувствуется, и садиться в самолет страшновато, но выбора нет. Мне необходимо быть в Чехии к определенному времени, так что остается только преодолеть страх и надеется на лучшее", - призналась Наталья.

Пассажиры, вылетавшие в тот день в Египет с той же кампанией, говорили гораздо бодрее. Длинную очередь на регистрацию для рейса Киев – Шарм – Аль-Шейх замыкала пожилая брюнетка, представившаяся Татьяной. "А нас вообще не чем не испугаешь, - весело заявила она. – Я вот с детьми лечу и внуками. Вы говорите, что в Иране сейчас воюют, так и в Египте не всегда спокойно, туристов это не останавливает. А в Украине разве нет военных действий? Что ж нам теперь из дому не выходить?”.

Беглый опрос, проведенный Фокусом в зале отлета терминала D аэропорта "Борисполь" утром после аварии, показал, что большинство пассажиров, собиравшихся в этот день лететь куда-то самолетами МАУ, были осведомлены о случившемся над Тегераном, но о собственной безопасности не переживали. Что до клиентов других авиаперевозчиков, большинство отвечали, что ничего не слышали о происшествии. Никто из опрошенных не верил в то, что украинский самолет сбили ПВО и не считал рискованным совершать перелеты в страны Ближнего Востока в то время, когда в регионе может разгореться очередной военный конфликт. "По-моему, сейчас – самое безопасное время для полетов, после катастрофы авиаперевозчики будут вести себя осторожнее, чем когда – либо, техническое состояние самолетов будут проверять особенно тщательно, так что боятся нечего", - заявил пассажир Виктор Волощук, вылетавший в Дубаи с компанией FlyDubai.

Сотрудники авиакомпаний, совершающих рейсы из Киева, подобного оптимизма не проявляли. Они либо вовсе отказывались отвечать на вопросы Фокуса, либо говорили крайне уклончиво, постоянно оправдываясь отсутствием официальных данных и отсылая нас к руководству, которое тоже воздерживалось от комментариев.