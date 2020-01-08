В Луцке две 15-летние сестры выпали из окна, одна из них погибла

В Луцке из окна седьмого этажа жилого многоэтажного дома выпали две 15-летние девушки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Одна из них скончалась, вторая госпитализирована с травмами.

"Сегодня после обеда в полицию поступило сообщение о том, что на улице Конякина из окна дома выпали двое 15-летних девушек. На место сразу выехала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции. Предварительно установлено, что девушки выпали с седьмого этажа. В результате падения одна девушка погибла, другую госпитализировали в отделение реанимации", – сказано в сообщении.

Местное издание Волинські новини сообщает, что девушки – двоюродные сестры. Им было по 15 лет. Квартиртира, где произошла трагедия, была закрыта изнутри.

"Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (с отметкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины", – заявили в полиции.

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