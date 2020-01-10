Иранская ракета для украинского Boeing, укрепление гривни и исчезновение веслоноса. Неделя в Фокусе

Семь версий авиакатастрофы под Тегераном

8 января около 4:30 по киевскому времени в Иране потерпел крушение Boeing-737 рейса PS 752 "Международных Авиалиний Украины". Самолет вылетел из международного аэропорта имени Имама Хомейни и упал через 8 минут в 60 км от Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство из них граждане Ирана и Канады. Также в самолете находились 11 украинцев – два пассажира, три пилота и шесть бортпроводников. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

В МАУ сообщили, что самолет был поставлен с завода-производителя в 2016 году, 6 января прошел техосмотр, а пилоты имели большой стаж. Поэтому в компании считают версию об ошибке экипажа минимально вероятной.

Иранские власти сразу заявили, что, по предварительным данным, к аварии привело возгорание двигателя. Однако эту версию раскритиковали на Западе. По данным американских СМИ, в Пентагоне считают, что самолет случайно сбили иранской зенитно-ракетной системой (за пару часов до трагедии Иран нанес удар по военным базам США в Ираке и ожидал ответной атаки). Официальные лица США эту версию не подтверждают, но президент Дональд Трамп заявил, что Boeing летел в неспокойном регионе и "кто-то мог допустить ошибку". Премьер Канады Джастин Трюдо в свою очередь прямо заявил, что, по данным разведки, авиалайнер сбила выпущенная Ираном ракета класса "земля – воздух". О возможности попадания ракеты также заявили премьеры Великобритании и Австралии. В The New York Times опубликовано видео возможного попадания ракеты в украинский Boeing.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что такая версия рассматривается, но пока не подтверждена, и призвал дождаться официальных результатов. Всего в СНБО рассматривают семь версий: кроме попадания ракеты, это теракт, техническая неисправность, столкновение с беспилотником и еще три секретные версии.

В Тегеране продолжают настаивать, что причиной крушения стало возгорание двигателя. А версию с ракетой опровергают тем, что самолет сразу не взорвался, а пытался вернуться в аэропорт. Также Иран пригласил участвовать в расследовании представителей Украины, США, Канады и компании Boeing.

Новый порядок увольнений и "зеленое чмо"

Политическая жизнь страны на текущей неделе еще оставалась в заморозке, не считая нескольких натужных скандалов, связанных с президентом Зеленским. 1 января президент традиционно поздравил народ с Новым годом (эта речь также вызвала бурное обсуждение), а потом уехал кататься на лыжах в Ивано-Франковскую область на горнолыжный курорт Буковель. Отдыхал Зеленский с семьей в президентской резиденции "Синегора" в Гуте. И вдруг неожиданно 5 января Зеленского обнаружили в далеком Омане, где он поселился в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, одном из самых роскошных и дорогих в стране. Соцсети тут же стали сравнивать тайный отдых Зеленского в Оман с пресловутым визитом Порошенко на Мальдивы.

Тем временем сама фигура нового президента и его действия по-прежнему вызывают оскорбительные оценки у некоторых активистов и журналистов. Так, Сергей Поярков в эфире своей телепередачи заявил: "Мы избрали невоспитанное зеленое чмо", а потом оскорбил и отца Зеленского, назвав того "тупым". В результате Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку телеканала "Прямой", на котором прозвучала данная тирада.

О том, что со следующего понедельника в Раде начнется горячая пора и "турборежим", напомнило правительство, подавшее в парламент новый Закон "О труде", который призван заменить советский КЗоТ 1971 года. Самые скандальные статьи касаются упрощенного увольнения наемных сотрудников и продолжительности рабочей недели. Ксения Коваленко разбиралась, какие еще сюрпризы таит в себе правительственный законопроект.

"Чей Крым?" и несостоявшиеся сталкеры

4 января в Киеве в шкафу на балконе съемной квартиры обнаружили изрезанные тела двух девушек 2000-го и 2003 года рождения. Полиция объявила в розыск 34-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, снимавших эту квартиру на новогоднюю ночь. В понедельник утром правоохранители задержали подозреваемых на вокзале в Одессе. Их доставили в столицу, где суд арестовал обоих на два месяца без права внесения залога. Подозреваемым грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

В Киеве полицейские задержали активистов организации "Відсіч" Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которые пришли на встречу с российской блогершей Александрой Митрошиной. Митрошина, Instagram-блогер из Москвы, писательница, активистка и феминистка, в 2017 году незаконно посещала оккупированный Крым. Овчаренко пытался прорваться на сцену с вопросами "Чей Крым?" и "Почему вы поддерживаете оккупацию Крыма?" Вскоре в пресс-службе МВД сообщили, что россиянке запретят въезд в Украину. "Границу она пересекла через ж/д пункт пропуска. Во время проверки пограничники не установили, посещала ли она Крым. Потому она и пересекла границу Украины", – отметили в МВД. После инцидента Митрошина пожаловалась, что ее притесняют как российские, так и украинские СМИ. "Из-за моей борьбы с домашним насилием консерваторы в РФ обвиняют меня в том, что я веду антироссийскую политику, разрушаю страну и проплачена Америкой и Европой. В украинских СМИ я теперь киселевская пропагандистка, которая чуть ли не лично отобрала Крым, – заявила она в Telegram. – Вопрос: положена ли мне надбавка от Америки за то, что я, так сказать, оптом разрушаю сразу две страны? Двойная агентка Митрошина, сею хаос и раздор по всему миру".

В 2019 году пограничники обнаружили 186 человек при попытке незаконно попасть в Чернобыльскую зону. Как сообщает пресс-служба ГПСУ, по сравнению с 2018 годом количество любителей незаконного экстремального туризма увеличилось. Кроме 133 украинцев правоохранители задержали и привлекли к ответственности 9 граждан Беларуси, 7 граждан России, 21 гражданина из стран Евросоюза, а именно: Литвы, Польши, Румынии, Франции, Чехии и Швеции, 4 граждан Казахстана и 3 граждан США.

Благодаря интернету всё больше украинок знакомятся с иностранцами и переезжают за рубеж. Но смена привычного образа жизни сопряжена с целым рядом проблем и вызовов. Изучение языка, оформление документов, одиночество, другой культурный код – ко всему приходится привыкать и подстраиваться. И если одним нелегко принять чужой менталитет, то другим тяжело даётся поиск новых друзей или своего места в незнакомом социуме. Фокус пообщался с девушками, которые в разные годы переехали жить в Германию, Данию, Швейцарию и США. Они рассказали о том, как решились на такие перемены и что их поразило за границей.

Курсом на успех

Пока Илон Маск продолжает удивлять мир то эксцентричными танцами на открытии новой фабрики, то стоимостью своего детища, капитализация уже не убыточной Tesla превышает капитализацию General Motors и Ford вместе взятых, Украина готовится к ускорению экономического роста до 3,7% в 2020 и считает потери от запуска "Турецкого потока". При этом в парламенте ищут компромиссный вариант земельной реформы, который позволит поставить галочку в списке задач от МВФ, но защитит украинские земли от чрезмерного спроса.

Впрочем, на этом острые вопросы в отношениях с Фондом не заканчиваются. На уходящей неделе Александр Дубилет, бывший председатель ПриватБанка и отец министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, подал очередной иск, касающийся национализации банка два года назад. Бывшие связанные лица ПриватБанка просят признать незаконной принудительную конвертацию их средств в новые акции финучреждения. Ранее аналогичные иски подали и другие топ-менеджеры банка.

Тем временем финансово-экономический блок Кабмина и Национальный банк нашли полное взаимопонимание в вопросе ревальвации гривни в 2019 году и дали прогнозы на 2020. Так, министр экономики Тимофей Милованов объяснил укрепление гривни ростом "относительной цены украинской экономики" и снял с Нацбанка закрепленную в Конституции ответственность стабилизировать курс национальной валюты.

"Ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточной силы сопротивляться серьезным изменениям курса", – заявил чиновник. И тут стоит добавить, что одним курсом дело не ограничилось: при "целевой" инфляции на уровне в 5% цены в Украине в декабре упали на 0,3% по сравнению с декабрем прошлого года.

В свою очередь, первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова назвала текущий курс соответствующим состоянию экономики и спрогнозировала дальнейшее укрепление гривни, "если все реформы и программы правительства будут реализованы". Аналогичного мнения придерживается Тимофей Милованов.

"Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего, да", – написал министр, отметив, что все зависит от ситуации на мировых рынках и развития экономики.

Электромобиль Sony, удачная находка TESS и первый вымерший вид года

Хотя ежегодная выставка CES в Лас-Вегасе – место сбора производителей электроники, в последнее время ее облюбовали и автомобильные компании. На CES 2020 эти индустрии переплелись еще теснее. Свой первый электромобиль презентовала Sony. Нет, японский техногигант пока не надумал стать автопроизводителем. Его седан Vision-S – концепт для демонстрации информационно-развлекательных систем и технологий автономного передвижения.

Sony Vision-S

Автомобиль снабжен многочисленными камерами и датчиками, позволяющими ориентироваться в окружающем пространстве, идентифицировать людей и объекты. На борту имеется система ИИ, а также огромный сенсорный дисплей, который занимает всю переднюю панель. В серийное производство Vision-S, скорее всего, не пойдет, но некоторые его решения и комплектующие вполне могут найти себе место в будущих моделях настоящих автопроизводителей.

Тем временем космический телескоп TESS отметился весьма удачной находкой. Он впервые сумел обнаружить экзопланету размером с Землю, находящуюся в зоне обитаемости своей звезды. То есть на поверхности этого мира может существовать вода в жидкой форме, а значит, вероятно, и жизнь. TOI 700d (такое имя получила планета) удалена от нас на 100 световых лет. Полный оборот вокруг своей звезды она делает за 37 дней и получает от нее 86% энергии, которую Солнце дает Земле. Кроме того, она синхронно обращается вокруг светила, так что на одной стороне планеты всегда царит день, а на другой – ночь.

По данным прошлогоднего доклада ООН, сегодня около 1 млн видов растений и животных планеты находятся под угрозой вымирания. В 2020-м эта цифра стала на единицу меньше. Из-за вылова и деградации окружающей среды исчез обитавший в реке Янцзы китайский веслонос. В последний раз представителя данного вида рыб видели в 2003 году, предполагается, что к 2010-му он вымер. Ныне исчезновение вида признано официально. А ведь год только начался.

Китайский веслонос