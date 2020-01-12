И снова трудовые будни. Как прийти в себя и на работу после долгих праздников

Новогодние каникулы закончились в мгновенье ока, наступают серые будни. Возвращаться к рутине трудно физически и психологически. После праздников, насыщенных вкусной, но не полезной едой и алкоголем, организм находится не в лучшем состоянии, напрочь отказываясь входить в рабочий ритм. Расслабленный режим приводит к тому, что не только физически, но и психологически трудно сфокусироваться, найти в себе силы и мотивацию работать.

Но есть хорошие новости. Учёные доказали, что люди обречены чувствовать радость независимо от того, хотят они работать или нет. В 2012 году команда психологов из американского Университета Вандербильта провела эксперимент, в котором исследовала связь мотивации к работе с деятельностью мозга. После предварительного теста добровольцев разделили на две группы — "дельцов", которых к труду мотивирует оплата, и "лентяев", для которых важно не перетруждаться, пусть и денег будет меньше. Участникам эксперимента давали задание и регистрировали активность головного мозга. Учёные также наблюдали выброс дофамина, гормона радости и счастья, у обеих групп. Разница была лишь в том, в каких отделах мозга повышался уровень гормона. У "дельцов" дофамин повышался в полосатом теле, структуре головного мозга, отвечающей за мотивацию, вознаграждение и познавательную деятельность человека. У "лентяев" же высокий уровень гормона зарегистрировали в островковой коре, играющей важную роль в восприятии боли, выработке базовых (страх, злость) и социальных эмоций, например, доверия, сочувствия, веры. Этот результат стал для учёных неожиданностью, поскольку раньше они связывали действие гормона только с процессами мотивации и вознаграждения в мозге. Оказалось, что всё не так однозначно, работа дофамина гораздо индивидуальнее и разнообразнее, и это хорошая новость для тех, кто не может собраться после каникул, чтобы трудиться не покладая рук, — гормон счастья всё равно с вами, даже если вы его не замечаете.

Детокс без напряжения

Избавиться от похмелья, наследия весёлых вечеринок, можно разными способами. Самый простой — выпить "волшебную" таблетку, средство, которое абсорбирует вредные вещества. Представленные на рынке таблетки, порошки и гели содержат простые химические вещества, чаще всего гидрокарбонат натрия (соду) или диоксид кремния — минерал, из которого состоит песок. Они нейтрализуют токсичные соединения в желудке. Однако злоупотреблять такими препаратами нельзя, особенно людям с хроническими заболеваниями ЖКТ вроде эрозии или язвы.

Популярный вариант оздоровления — детокс. Это специальные диеты с интенсивным употреблением суперфудов — продуктов, которым приписывают невероятную питательность и способность очищать организм. Но учёные считают, что суперфуды — это маркетинговая уловка и в некоторых случаях полезность того или иного продукта преувеличена, а возможное негативное влияние умалчивается. Возьмём, к примеру, брокколи — капусту, которую едят сырой, бланшируют или делают из неё смузи, густые соки. Учёные из Университета Хопкинса обнаружили в брокколи вещество сульфорафан, которое выводит токсины и воздействует на клетки. Учёные лишь исследуют его на противораковые свойства, но слава брокколи как победительницы онкологии уже распространилась. В то же время в брокколи есть вещество гоитрин, которое может снизить выработку щитовидной железой гормона тироксина — в том случае, если овощем злоупотреблять.

"Нет никаких научных оснований, чтобы люди тратили свои время и деньги на детокс, странные диеты или дорогие биодобавки. Ничто из этого не сравнится с системой детоксикации, уже встроенной в наш организм", — считает Джон Эмсли, британский популяризатор науки и химик из Кембриджского университета. Наши печень и почки успешно справятся с последствиями праздника, если вы просто будете пить воду и вернётесь к обычному режиму питания.

Товар лицом

Как утверждают медики, отёчное лицо и мешки под глазами можно "спихнуть" на генетику лишь в 20% случаев. Бывают ситуации, когда отёчность — это симптом той или иной болезни. Однако в подавляющем большинстве случаев мы плохо выглядим, потому что перепили, слишком много съели или даже спали на животе, лицом в подушку. В таких бытовых обстоятельствах отёки связывают с застоем жидкости, и всё, что нужно сделать, — это гармонизировать гидробаланс, избавиться от лишней жидкости в организме.

Самый распространённый и популярный метод борьбы с отёками на лице и мешками под глазами — ледяные кубики. Их заворачивают в хлопковую ткань, прикладывают к лицу и легко массируют в течение минуты. "Лёд или криотерапию используют в различных областях медицины, однако нет никаких научно проверенных доказательств, что они помогают коже, — утверждает Синтия Кобб, дерматолог из Университета Чэтема. — Чтобы избавиться от отёков, нужно не прикладывать к нему холодное, а напитать активными веществами, предназначенными для увлажнения и восстановления рельефа кожи". В косметической индустрии давно изобрели средства против отёков и мешков. Это патчи, или накладки под глаза, а также гидрогелевые маски. Они изготавливаются из нетканого волокна или желеобразного гидрогеля и напитываются косметическими составами с разными функциями. От отёков применяют дренирующие патчи и маски, пропитанные витаминами и экстрактами водорослей и растений. Их нужно держать на лице 20 минут и не смывать. Косметологи советуют не ждать чуда от этих средств, они хороши как временное лекарство, но чтобы решить проблему отёков глобально, нужно менять образ жизни и проверить состояние здоровья у врача.

Кошмар первого дня

Тем, кто вышел на работу после каникул, специалисты дают парадоксальный совет расслабиться. Если вы пытаетесь решить все накопившиеся задачи и объять необъятное, это, скорее всего, закончится стрессом и снижением, а не повышением продуктивности. "В первый день вас легко может затянуть воронка ответов на все письма в почте, пока вы не разобрались, на какие из них стоит потратить время. Не путайте email-активность с продуктивностью, лучше будьте стратегом", — говорит бизнес-тренер Майкл Керр. Тем более не стоит на первый рабочий день назначать встречи и совещания с партнёрами вне офиса — слишком интенсивное деловое общение сразу после отпуска продуктивным не будет. Вместо этого нужно дать себе время освоиться в рабочей обстановке, узнать, что произошло, пока вы были в отпуске или на каникулах, поговорить и свериться с коллегами, подумать над задачами, которые будете выполнять в ближайшее время. Чтобы плавно войти в рабочий ритм, можно выбрать для себя одно задание, сфокусироваться на нём и выполнить, не отвлекаясь на мессенджеры и ленты новостей.

Залогом успеха в первый рабочий день станут перерывы: долгий выход на обед, а также несколько небольших "перемен", в том числе на прогулку. "Сделайте дополнительный перерыв в течение дня, пусть он будет дольше, чем обычно. Благодаря этому вы продлите ощущение расслабленности", — советует Линн Тейлор, американский эксперт по условиям труда. Чтобы полноценно вернуться к рутине, она рекомендует правильно завершить день и лечь спасть пораньше.

Помнить о хорошем

Одно из самых печальных явлений, которые случаются после отпуска, — то, что из-за вала рабочих задач человек забывает, как он отдыхал. В ежедневной рутине ему кажется, что каникулы были сто лет назад, и он уже не может вспомнить себя отдохнувшим и энергичным. Чтобы не потерять это ощущение, всё больше психологов рекомендуют не занимать полностью своё время работой, а часть обязательно уделять хобби. Его желательно начинать на каникулах и продолжать, когда вы вышли на работу, чтобы в психике сохранились и этот отпускной "ритуал", и позитивные эмоции, связанные с ним. Шарлотта Фритц, профессор психологии из Государственного университета Портланда, рекомендует выбрать хобби, совершенно не связанное с работой и новое для вас. Оно не обязательно должно быть творческим, любое новое дело поможет восстановиться после рабочего стресса и лучше справляться с делами в офисе.

Советуя отвлекаться, психологи занимают позицию, противоположную представителям корпораций. Один из главных постулатов корпоративной этики — увлечение работника, его приверженность и готовность отдавать всего себя компании. В результате получается массовое психологическое выгорание, когда человек не отдыхает, а, например, проверяет почту в любое время суток. Американские специалисты бьют тревогу, поскольку больше половины работников страны не берут отпуск вообще и страдают от стресса. По результатам исследования, проведённого Шарлоттой Фритц и её коллегами, психологическое отдаление человека от работы — ключевое правило восстановления и дальнейшего благополучия. "Если же вы думаете о негативных аспектах вашей работы во время каникул, это грозит большим выгоранием, проблемами со здоровьем и низким КПД, когда вы выйдете на работу", — отмечает психолог.