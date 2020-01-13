Океан в Ocean Plaza. Крупный торговый центр в Киеве затопило кипятком (обновлено)
В Киеве прорвало трубу с горячей водой и затопило торговый центр Ocean Plaza.
Об этом сообщает Информатор.
Инцидент случился около 20:45.
Очевидцы сообщают, что кипяток быстро заполнил нулевой этаж Ocean Plaza. Посетителей эвакуировали.
По предварительной информации, пострадали автомобили, которые были припаркованы возле ТРЦ. В результате прорыва провалился асфальт и на дороге образовались две огромные ямы. В одну из них попал автобус "Богдан". Дорога перекрыта.
На месте работают коммунальные службы, также дежурят правоохранители, сотрудники ГСЧС и врачи.
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Полиция Киева сообщает, что произошел прорыв трубы с горячей водой, а также произошел провал асфальтового покрытия, в результате чего автобус получил механические повреждения. По предварительной информации в результате ДТП никто не пострадал.
Ограничено движение на улице Антоновича (от ул.Загородная к пл.Лыбидской).
Спасатели эвакуировали из маршрутки четыре пассажира, а также трех граждан с рядом стоящего троллейбуса, оказавшийся в паровой завесе.
"Горячая вода из теплосети попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ "Ocean Plaza". Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения 6 человек", – сообщили в ГСЧС.
Как ранее писал Фокус:
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