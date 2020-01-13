Власти Киева рассказали о пострадавших в результате прорыва трубы возле Ocean Plaza

В результате прорыва трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza количество пострадавших составляет девять человек.

Об этом сообщили на оперативном брифинге, передает РБК-Украина.

Во время оперативного брифинга после аварии теплотрассы представитель Киевтеплоэнерго сообщил, что у него есть информация о девяти пострадавших.

"По нашей информации девять человек с легкими ожогами", – рассказали в Киевтеплоэнерго.

Заместитель руководителя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что часть людей из числа пострадавших была недалеко от места прорыва трубы, а часть были в маршрутке, которая также оказалась на месте прорыва теплосети.

"Пострадавших увезли в Киевскую клиническую больницу, в областную больницу... Это и информация по потерпевших, которая у нас есть. Сейчас работают медики, оказывают помощь", – сказал он.

Напомним, в Киеве прорвало трубу с горячей водой и затопило торговый центр Ocean Plaza.

Как ранее писал Фокус: