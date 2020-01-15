Коммунальщики восстановили трубопровод возле киевского ТРЦ Ocean Plaza

Бригады "Киевтеплоэнерго" утром 15 января завершили ремонтные работы на поврежденном трубопроводе на улице Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Отмечается, что с момента обнаружения повреждения 13 января, три бригады работали в круглосуточном режиме.

"Был осуществлен демонтаж поврежденного трубопровода, выполнены работы по гидроизоляции и укрупнение узлов трубопроводов, заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части", – говорится в сообщении.

После обнаружения повреждения жители района были переподключены к другому теплоисточнику - СТ-1. По состоянию на 9:00 сегодняшнего утра коммунальщики завершили заполнение системы теплоносителем и переключили клиентов на постоянный источник питания ТЭЦ-5.

Сегодня начнутся работы по восстановлению асфальтового покрытия.

Трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

Как ранее писал Фокус:

Вечером 13 января в Киеве прорвало трубу с горячей водой и затопило торговый центр Ocean Plaza.