Молот Тора. Какой ракетой Иран сбил украинский Боинг (инфографика)

Одним из пассажиров сбитого Boeing-737 авиакомпании МАУ должен был стать украинский востоковед Андрей Бузаров, приехавший в Иран на Тегеранский диалоговый форум. Однако после окончания мероприятия он решил лететь домой не 8-го, а 9 января, благодаря чему спасся. "О том, что наш лайнер разбился, я узнал через час после трагедии, — рассказывает Бузаров Фокусу. — Но изначально иранцы и местные СМИ не владели информацией о реальных причинах случившегося. Всё списывали на техническую неисправность. Как аналитику мне тоже казалось, что ракетный обстрел невозможен, поскольку последнюю иранскую ракету по американским военным базам в Ираке выпустили в 2:45, а украинский борт с опозданием взлетел в начале седьмого".

Мысль о том, что самолёт могли сбить ракетой, показалась неправдоподобной и украинским дипломатам в Иране: вскоре после крушения наше посольство сделало официальное заявление о том, что Boeing упал по техническим причинам. "Но в СМИ появлялись противоречивые новости, а в соцсетях публиковались фото остатков ракеты, которая могла сбить наш самолёт, — продолжает Бузаров. — При этом никто не мог объяснить, зачем Ирану понадобилось уничтожать украинский самолёт. Уже 9 января в Тегеран прибыла украинская делегация, иранцы организовали заседание двусторонней комиссии, предоставили нашей стороне доступ к месту трагедии. Думаю, что после того как члены украинской комиссии и представители нашего посольства увидели обломки борта, они поняли, что самолёт сбили".

$130 тыс. за душу

Вскоре после трагедии некоторые отечественные политики принялись обвинять в случившемся украинскую власть и руководство МАУ. Мол, о ракетных ударах Ирана по американским базам в Ираке все знали, так почему нашим самолётам не запретили полёты над Ираном?

В ответ на это Украэрорух выпустил заявление: "Украэрорух является национальным провайдером аэронавигационного обслуживания Украины, в компетенцию которого не входят рекомендации относительно порядка использования воздушного пространства других стран. Ограничение использования воздушного пространства той или иной страны — компетенция государства, под ответственностью которого находится это воздушное пространство. Иран запрет не устанавливал".

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В ночь с 7 на 8 января над Ираном продолжали летать Turkish Airlines, Austrian Airlines, Qatar, AtlasGlobal, Lufthansa. Лишь Федеральная авиационная администрация CША запретила своим пассажирским авиалайнерам совершать полёты над Багдадом (Ирак), Тегераном, а также странами Персидского и Оманского заливов. "Иран не закрыл воздушное пространство над Тегераном, потому что обстреливал американские военные базы с ирано-иракской границы, которая находится на расстоянии 600–700 км от столицы государства, — объясняет Бузаров. — В том регионе априори действуют ограничения воздушного пространства, и украинский самолёт не должен был пересекать эту территорию".

После авиакатастрофы правительство Украины обязалось до 22 января выплатить по 200 тыс. грн семьям погибших украинцев. Всего их 11. Эти деньги от правительства Украины, по словам Романа Марченко, старшего партнёра юридической фирмы "Ильяшев и Партнёры", — жест доброй воли, поскольку данная сумма не предусмотрена никакими международными договорами. Согласно мировой практике, первую компенсацию, которую должны получить семьи жертв авиакатастрофы в течение трёх месяцев с момента трагедии, обязана выплатить страховая компания, страховавшая пассажиров. "Основной документ, регулирующий эти вопросы, — Монреальская конвенция, — говорит Марченко. — В ней сказано, что сразу после авиакатастрофы авиакомпания обязана предпринять все необходимые меры по установлению наследников погибших, а также их банковских реквизитов, после чего выплатить этим гражданам стартовые платежи в размере примерно $22 тыс. за одного погибшего. Как правило, такие выплаты происходят без проблем".

Но это ещё не всё. В целом, согласно Монреальской конвенции, семья каждой жертвы должна получить не менее $130 тыс. (из них $22 тыс. вернутся страховой компании, которая сделала первую выплату). Заплатить эти суммы обязан Иран, поскольку лайнер сбили его военные и власти этой страны признали данный факт. Премьер Алексей Гончарук заявил, что наша страна потребует от Ирана порядка $345 тыс. компенсации за каждого погибшего украинца.

"В истории есть разные прецеденты, — продолжает Роман Марченко. — Например, когда 4 октября 2001 года авиалайнер Ту-154М авиакомпании "Сибирь", выполняя рейс по маршруту Тель-Авив — Новосибирск, рухнул в Чёрное море, Украина выплатила семьям погибших по $100 тыс. за человека. А США, когда в 1988 году их военно-морские силы в Персидском заливе сбили Airbus-300 иранских авиалиний, каждой семье выплатили по $300 тыс.".

Эксперт предполагает, что отказываться от выплат Иран не будет. В противном случае пострадает его международный имидж. Однако украинским специалистам, находящимся на месте трагедии, советует подстраховаться. В частности, не доверять устным признаниям руководства страны, а тщательно документировать все факты, указывающие на то, что самолёт сбит ракетой, выпущенной иранскими военными. Кроме того, невзирая на официальные заявления представителей иранской власти, получить соответствующие выводы международной комиссии, которая проводит расследование авиакатастрофы.

В свою очередь украинские правоохранители должны продолжить расследование уголовных дел, чтобы всех виновных в гибели лайнера привлечь к ответственности. "Это важно, вспомните катастрофу ТУ-154 над Чёрным морем, — приводит пример Марченко. — Наше государство не признало своей вины в этой трагедии. Тем не менее тогдашний президент Украины Леонид Кучма попросил прощения за случившееся, а также уволил руководство ВСУ. Украина добровольно выплатила по $100 тыс. семьям погибших, хотя некоторые родственники не согласились с этой суммой. За компенсацией в суд обратилась и авиакомпания "Сибирь", которой принадлежал самолёт. Но в суде наше Министерство обороны как ответчик заявило, что фактов, доказывающих вину Украины, нет, так что истцам отказали. Если в суде Иран также откажется признавать свою вину, то вопрос выплат компенсаций родственникам погибших может затянуться на долгие годы".

Однако другие эксперты, с которыми пообщался Фокус, считают, что затягивать с выплатами Иран не будет. "Эта страна допустила наши группы к поисково-спасательным работам, предоставила украинским экспертам все необходимые данные, демонстрируя готовность к сотрудничеству, — объя­сняет Руслан Бортник, политолог-международник. — К тому же у Ирана конфликт с США. Зачем ему дополнительные проблемы?"

Молчание Зеленского

Многие задаются вопросом, хватит ли у нашей власти политической воли добиться от Ирана компенсаций. Ведь в то время, когда президент США Дональд Трамп и премьер Канады Джастин Трюдо прямым текстом указывали на вину Ирана в гибели самолёта МАУ, президент Украины Владимир Зеленский до последнего молчал.

ПОКОЙТЕСЬ С МИРОМ. Цветы и фотографии погибших в авиакатастрофе самолёта МАУ, аэропорт Борисполь

Однако международники считают, что в сложившейся ситуации глава государства действовал правильно. "Позиция Украины в этом вопросе сбалансирована, — уверяет Руслан Бортник. — На этот раз мы не позволили США и их союзникам использовать нашу страну в своих интересах, не стали подыгрывать России, а заняли собственную позицию. Проще говоря, дали понять, что выстраиваем свою политику в отношении Запада и северного соседа, а не идём "в обозе". Это редчайший случай, когда Украина действительно выступила как суверенное государство".

Такого же мнения придерживается и Андрей Бузаров. Он считает, что если бы Зеленский сделал заявление, опираясь на слова западных партнёров, то продемонстрировал бы отсутствие собственной позиции. А поскольку президент выступил лишь после того, как получил отчёт от членов нашей комиссии в Иране, то поступил правильно.