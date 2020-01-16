Зеленский вернул призыв на срочную военную службу с 18 лет

Призыв на срочную службу в 2020 году будет проходить в апреле-июне и октябре-декабре. Призывать будут мужчин в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу: в апреле-июне 2020 года; в октябре-декабре 2020 года", – говорится в документе.

говорится в тексте указа №13/2020 от 16 января.

Напомним, что призыв в армию с 20 лет был введен с 2015 года. Тогда же возраст призыва повысили до 27 лет.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Министерства обороны Андрей Загороднюк ранее заявил, что Украина идет к тому, чтобы полностью отменить обязательный призыв в армию.

Он также заявил, что оборонное ведомство разрабатывает новую концепцию территориальной обороны страны.