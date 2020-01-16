Зеленский назвал "киборгов" символом героизма украинского воинства

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские воины, защищали Донецкий аэропорт являются символом сверхчеловеческих усилий, героизма и храбрости украинского воинства.

Об этом Зеленский написал в Facebook.

По его словам, теперь каждый знает, что "киборг" – это не персонаж компьютерной игры или американского блокбастера, а украинский воин-герой.

"В несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий украинского воинства есть имя – "киборги". Вы – живые и павшие – настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-либо защищать Украину", – написал Зеленский.

"Вы устояли там, где не выдержал бетон, а также враг признал вашу несокрушимость. Две сотни "киборгов" заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни одного клочка украинской земли. Герои не умирают!", – добавил Зеленский.

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