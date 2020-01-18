Без стекол в окнах, но с плесенью на стенах. Офис омбудсмена показал фото из Лукьяновского СИЗО

Мониторинговая группа офиса омбудсмена при участии бывших политзаключенных Николая Карпюка, Эдема Бекира и Алексея Сизоновича выявили в Киевском следственном изоляторе (Лукяновское СИЗО) множественные нарушения нарушения законодательства и международных рекомендаций. Об этом сообщает пресс-служба офиса омбудсмена.

В большинстве камер плохое освещение, излишнее количество решеток на окнах, а в некоторых их них влажные и покрытые грибком стены. Из-за отсутствия вентиляции и курения в помещениях заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом. Также в камерах нет бочек с питьевой водой.

В некоторых камерах до сих пор отсутствуют стекла и не работает система отопления. Заключенные вынуждены закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде. Эту проблему устранили только после визита мониторинговой группы.

В СИЗО также не хватает спальных мест. Заключенным приходится спать по очереди, или на полу камеры.

Вследствие постоянного нарушения в учреждении требований раздельного содержания, среди заключенных возникают конфликты, который могут привести, в частности, к массовым беспорядкам.

При этом в новом камеры были обнаружены камеры в образцово-показательном состоянии, которые не используются.

Родственники заключенных рассказали, что им рекомендуют передавать взятым под стражу подушки, одеяла и простыни. При этом на складе хранится достаточное количество постельного белья, которое не выдается.

Обнаружены недостатки и в состоянии медицинского обслуживания в СИЗО. Из-за недостаточного финансирования рентгенологический кабинет содержится крайне неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: стены поражены плесенью, вода отсутствует, канализационная сеть фактически не функционирует. Оборудование устарело, рентгенологический и флюорографический аппарат не работает.

Как ранее сообщал Фокус:

17 декабря в следственном изоляторе в Кропивницкого произошел бунт. Один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее. После этого начал призывать других заключенных его поддержать. Охрана учреждения в ответ применила спецсредства.