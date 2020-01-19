Образовательный омбудсмен: инициаторами школьного буллинга бывают учителя, и дети, и родители

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев в интервью ZN,UA рассказал о проблемах, связанных со школьным буллингом, и о том, как их можно решить.

По его словам, за год украинские суды уже рассмотрели более 300 дел о буллинге, по 122 из которых уже вынесены решения и определены наказания. Однако проблема остается нерешенной, и во многом потому, что часто документы, представленные в суд, содержат мало конкретных фактов, лишь оценочные суждения и обвинения.

"Все надо документировать: кто это сделал, при каких обстоятельствах, что именно произошло. Например, если ребенок говорит вам, что учитель унижает его перед классом, обязательно запишите дату, время, все, что было сказано, и присутствующих учеников. Потому что когда имеем дело с оценкой ситуации разными участниками конфликта, согласовать их не опираясь на факты абсолютно невозможно", – говорит Горбачев.

По его словам, если бы родители все делали правильно и своевременно, дела о буллинге могли до суда даже не доходить.

" Все было бы решено на уровне школы: родители своевременно подали бы директору заявление о событии, которое может быть буллингом (очень много ситуаций, когда родители тянут до последнего!), потом была бы своевременная фиксация фактов, своевременные выводы руководства школы", – сказал Горбачев.

Он отметил, что для того, чтобы бороться с этим явлением, в соцсетях был запущен флешмоб "Спроси ребенка о буллинге".

"Мы рассказывали, на что обращать внимание, когда ребенок приходит из школы (цела ли его одежда, есть ли синяки и царапины, в порядке ли портфель, какое настроение)…Мы сформулировали три десятка ключевых вопросов. Например: "Что тебя сегодня порадовало в школе? А что огорчило? С кем ты сегодня хорошо пообщался? От чего у тебя сегодня плохое ощущение?", – рассказал Горбачев.

По его мнению, многие проблемы возникает потому, что ни дети, ни родители, ни учителя не воспринимают огромное количество фактов буллинга, как буллинг. Потому что "так принято".

"Например, если учитель в конце урока говорит: "Все сидят, звонок – для меня, а не для вас!" – это буллинг", – подчеркнул образовательный омбудсмен.

Он отметил, что инициаторами буллинга бывают не только учителя, но и дети, и родители. Борьба с травлей, уверен Горбачев, не быстрый процесс, но он начался и непременно улучшит уровень защиты всех участников образовательного процесса.

"В ходе рассмотрения конфликта в школе, и в ходе рассмотрения в суде надо видеть всю картину, иметь информацию о причинах тех или других событий", – сказал образовательный омбудсмен Украины.

Сергей Горбачев

Как ранее сообщал Фокус:

18 января 2019 года в парламентском издании "Голос Украины" был официально опубликовал закон о противодействии буллингу.