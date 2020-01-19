Зеленский об антисемитизме в Украине: У меня еврейская кровь и никому до этого нет дела

Президент Владимир Зеленский накануне своего визита в Израиль дал большое интервью изданию The Times of Israel, в котором были затронуты вопросы якобы существования антисемитизма в Украине.

В ходе интервью журналист сослался на слова Эфраима Зуроффа, который возглавляет израильский офис Центра Симона Визенталя, что "тысячи украинцев участвовали в преступлениях Холокоста", и спросил, нет ли у украинцев опасений, что их могут обвинить в убийствах евреев.

В ответ Владимир Зеленский заявил, что в Украине – самый низкий уровень антисемитизма в Европе, сославшись на опрос Pew Research Center.

"У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, верно? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом", – сказал Зеленский.

Президент признал, что в Украине, как и в других странах, есть, безусловно, люди, которые проявляют национальную нетерпимость, однако их количество ничтожно мало.

"Конечно, в Украине, как и везде в мире, сейчас и в прошлом, есть процент людей, которые не видят никого, кроме своей нации. То же самое произошло во время Второй мировой войны и во время оккупации фашистской Германией Украины. Такое же сложное отношение было продемонстрировано еврейскому народу в советское время. Мы все это знаем. Но сейчас мы также прекрасно знаем, что самый низкий уровень антисемитизма в Украине. Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но он очень маленький. И именно поэтому я не боюсь сопротивления планам по строительству мемориала в Бабьем Яру", – сказал глава государства.

На вопрос журналиста, какие традиции были в семье президента – еврейские или православные, Зеленский сказал, что у него была обычная советская еврейская семья.

"Большинство еврейских семей в Советском Союзе не были религиозными. Вы знаете, что религия не существовала в советском государстве как таковом", – сказал президент.

Когда же у Зеленского спросили, важна ли для него религия, он ответил, что это глубоко личное чувство, и с ним ни с кем не стоит делиться.

"У меня не было отношения к религии, когда я был мальчишкой, но сейчас я отношусь к этому по-другому. Я никогда не говорю о религии, потому что это персональное чувство каждого. Конечно, я верю в Бога. Но я говорю с ним только в те моменты, когда это касается лично меня, когда это важно для меня, и когда я чувствую себя комфортно, находясь в тех местах", – сказал президент.

Как ранее сообщал Фокус:

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