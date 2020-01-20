Зеленский почтил память погибших "киборгов", защищавших аэропорт Донецка
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память военнослужащих, которые в этот день 2015 года погибли при обороне Донецкого аэропорта во время войны на востоке Украины.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Зеленский вместе с членами семей погибших военных возложил цветы к подножию памятного колокола, что на территории Министерства обороны Украины.
Кроме того, Зеленский пообщался с семьями военных.
Ранее президент заявил, что украинские воины, которые защищали Донецкий аэропорт являются символом сверхчеловеческих усилий, героизма и храбрости украинского воинства.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 26 мая 2014 до 21 января 2015 года шли бои за установление контроля над Донецким международным аэропортом, имеющим стратегическое значение.
-
Защищая Донецкий аэропорт погибли более 200 бойцов.