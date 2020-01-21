В Житомире в мусорный контейнер выбросили два гранатомета РПГ-26

В Житомире местный житель обнаружил в мусорном контейнере нестандартный пакет, в котором оказались два противотанковых гранатомета РПГ-26. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции

"Сообщение о происшествии поступило по спецлинии 102 20 января около 15:00. Заявитель рассказал, что в мусорном баке на окраине Житомира заметил нестандартный пакет, а когда развернул, обнаружил гранатометы", – говорится в сообщении.

На место события выехали патрульные, а затем и специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции.

После осмотра находки, правоохранителями было определено, что на мусорную свалку выбросили две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26. Боеприпасы изъяли и направили на исследование в местный экспертно-криминалистический центр при МВД.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьей о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст.263 УК Украины).

Обнаруженные РПГ-26

Как ранее сообщал Фокус:

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