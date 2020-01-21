В Житомире в мусорный контейнер выбросили два гранатомета РПГ-26
В Житомире местный житель обнаружил в мусорном контейнере нестандартный пакет, в котором оказались два противотанковых гранатомета РПГ-26. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции
"Сообщение о происшествии поступило по спецлинии 102 20 января около 15:00. Заявитель рассказал, что в мусорном баке на окраине Житомира заметил нестандартный пакет, а когда развернул, обнаружил гранатометы", – говорится в сообщении.
На место события выехали патрульные, а затем и специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции.
После осмотра находки, правоохранителями было определено, что на мусорную свалку выбросили две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26. Боеприпасы изъяли и направили на исследование в местный экспертно-криминалистический центр при МВД.
По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьей о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст.263 УК Украины).
Как ранее сообщал Фокус:
- Сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили в Луганской области местного жителя, который пытался продаить три гранатомета.
- В Киевской области, работниками Службы безопасности Украины, на чердаке одного из домов, обнаружили арсенал военных боеприпасов.