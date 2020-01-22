Двое полицейских сдали на металлолом 19 тонн вещественных доказательства, – ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований Краматорска подозревают двух руководителей Национальной полиции в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщается на сайте ГБР.

Подозрения предъявлены заместителю начальника отдела полиции станций железнодорожного транспорта ГУ Нацполиции в г. Киеве и заместителю начальника сектора криминальной полиции Великоновоселковского отделения Волновахского отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Как сообщают в ГБР, данные лица в августе 2018 года незаконно присвоили и сдали на металлолом вещественные доказательства, которые находились под арестом на ответственном хранении. За реализацию металлических труб общим весом более 19 тонн полицейские получили денежные средства в размере более 124 тыс. гривен.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Донецкой области.

В случае доказательства вины, полицейским грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как ранее сообщал Фокус:

Троим членам бывшего руководства правления "Дельта Банка" сообщили о подозрении в хищении 4,4 млрд грн ($189 млн).