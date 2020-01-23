Туалет за 5 миллионов: харьковскую уборную признали лучшей в Украине

В Харькове общественный туалет признали одним из лучших клозетов в Украине по итогам 2019 года. Данный конкурс проводил Музей истории туалетов, сообщает Наш Харьков.

Отмечается, что уборная в парке имени Горького стала призером сразу в двух номинациях: "Инклюзивный туалет" и "Общественные уборные".

Как уточняет Kharkiv Today, на строительство туалета в парке Горького потратили 5 миллионов гривен.

"Чистые и доступные общественные туалеты - один из главных индикаторов цивилизованного общества. Это показывает уважение к человеку, а также положительно влияет на развитие туризма", – рассказали организаторы проекта.

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По их меннию, именно поэтому культуру гигиены в общественных туалетах нужно поддерживать на достойном уровне.

В номинации "Общественные уборные" победили также Парк Наталья в Киеве и общественный туалет на Андреевском спуске.

Как сообщается на странице конкурса "Лучшая туалетная комната "BEST WC" в Facebook, критериями оценки были: чистота, технологичность, удобство, дизайн.

Кстати, в нескольких номинациях победил туалет в Киевской городской государственной администрации. Кроме того, киевские туалеты были отмечены в Молодом театре, Театре оперетты и в аэроплорту "Жуляны".

Отмечается, что в течение года организаторы конкурса посетили более 600 туалетов в разных уголках Украины.

Призеры конкурса получили сертификат и памятную эмблему Лучшая туалетная комната BEST WC-2019. Дополнительно за активную социальную позицию и популяризацию конкурса три победителя получили собственное научное издание основателей конкурса и Музея истории туалета – Мировая история туалета. Том 1, аналогов которого не имеет в мире.

Как ранее сообщал Фокус:

В Киеве ищут инвесторов для общественных туалетов. Инвестор будет привлечен к модернизации при условии, что приведенная в порядок общественная уборная останется в коммунальной собственности города и будет работать по назначению.