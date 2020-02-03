Просто продолжай совершенствоваться

В павильоне Procter & Gamble (далее - P&G) в Давосе не ощущается пафоса, присущего крупным корпорациям. Маленькая комнатка на Променаде, в углу которой стоит стенд с продукцией, заполненный шампунями и стиральными порошками. На стенах несколько лаконичных инфографик, которые отражают главные цели компании в направлении устойчивого развития и защиты окружающей среды. Вот и все. Впрочем, оказывается все не так просто, как кажется на первый взгляд. Если на инфографику привести планшет со специальной программой, на его экране начинают разворачиваться захватывающиеистории.

Первая из них носит кодовое название «жилище 50 литров» (50L Home). Нет, речь вовсе не о том, о чем вы подумали. О банальной воде. Однажды в южноафриканском Кейптауне из-за засухи не хватило воды. Муниципалитет ограничил водоснабжение несколькими минутами в день, чтобы каждое домохозяйство успевало набрать 50 л воды. Для жителей Южной Африки это оказалось шоком - стандартно они потребляли воды в 10 раз больше. После этого случая группа из семи компаний во главе с P&G решила разработать решения, которые позволяют, потребляя 50 л в сутки, чувствовать себя как будто потребляешь 500 л. Именно так появились сухой шампунь, капсулы для стирки, позволяющие существенно снизить потребление воды, экономические стиральные и посудомоечные машины. Эта продукция позволяет жителям засушливых регионов планеты чувствовать себя гораздо комфортнее.

Следующая история посвящена пластиковым отходам - ​​на экране планшета мелькают фото трущоб индийских мегаполисов и заваленных отходами пляжей, которые перемежаются кристально чистыми гранулами подготовленной для вторичной переработки пластмассы. R&D центры компании не первый год занимаются проблемой сортировки и переработки пластика и достигли в этом значительных успехов - как по глубине переработки и очистки вторсырья, так и автоматизации процесса сортировки. Компания обязалась сократить использование первичного пластика в упаковке на 50% к 2030 году, что станет возможным благодаря уменьшению веса продукции, увеличению содержания переработанного пластика, переходом на более концентрированные формулы продуктов и, когда есть смысл, использование альтернативных материалов.

Подобных историй в P&G много, но мне не удается их досмотреть. В комнату заходит Лоик Тассель, президент Procter & Gamble по региону Европа. Он предлагает кофе и сразу начинает рассказ о том, как его компания меняет мир.

В Давосе обычно люди говорят о будущем. P&G не строит космических кораблей, не инвестирует в цифровые технологии, как такая традиционная компания как ваша может изменить мир к лучшему?

– Чтобы изменить мир, не обязательно покорять космос. Для этого достаточно постоянно совершенствовать свою продукцию. Стремление к совершенствованию должно быть в ДНК компании. В этом случае жизнь твоих потребителей медленно, но неумолимо будет меняться к лучшему. Это и означает - менять мир.

Простой пример - несколько месяцев назад мы вывели на рынок Украины разовые капсулы для стирки. Кажется - мелочь, но эти капсулы значительно улучшают качество стирки. Более того, этот продукт позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду. Когда вы стираете белье, крупнейшим источником нерациональных расходов является нагрев воды, поскольку для этого нужно много энергии. С новой разовой капсулой для стирки вы можете получить отличные результаты даже при низкой температуре воды, 30оС.

Если же говорить более глобально, желание P&G изменить мир к лучшему выливается в два основных направления: сохранение окружающей среды и социальная ответственность. Начну с последнего. Например, когда девушки достигают пубертатного возраста, у них естественно возникает потребность в средствах личной гигиены. Кто-то может себе их позволить, кто-то нет, поэтому они вынуждены пропускать школу. Мы бесплатно предоставляем средства гигиены высокого качества, чтобы девушки из малообеспеченных семей могли жить полной жизнью. Так, только в Украине в этом году мы бесплатно раздадим 2 млн гигиенических прокладок.

Теперь несколько примеров по сохранению окружающей среды. Мы основываем наши инициативы на этом направлении "правиле трех R" - Reduce, Reuse, Recycle (сокращать, повторно использовать, перерабатывать). Мы существенно сократили использование пластика, сделали упаковки более легким. Теперь по переработке - мы обязались к 2030 году полностью перейти на перерабатываемый пластик (сегодня в портфолио компании 86% упаковки пригодной к переработке). В этом мы достигаем значительных успехов. Наконец, повторное использование упаковки. Здесь нужно вспомнить наш невероятный проект HolyGrail (Святой Грааль). Он предусматривает нанесение цифровых водяных знаков на упаковку, - картонная, то пластиковое. Благодаря цифровым водяным знакам, упаковки, попадая в сортировочных пунктов, автоматически распределяется на "пищевой пластик", "непищевой пластик" и "переработанный пластик". Потребителям не нужно заниматься сортировкой дома.

Но для воплощения этой масштабной инициативы необходимо сотрудничество многих партнеров - других компаний, местных властей, правительства ... Ведь одна компания не способна сделать такую ​​маркировку повсеместным. Но мы будем работать в партнерстве с другими сторонами и менее чем за 10 - 15 лет это начнет работать. В следующем году мы будем испытывать эту систему в Германии, и если нас будет ждать успех, то вскоре она быстро распространится и по всей Европе.

В этом году на WEF выступала Грета Тунберг. Она, как и многие экологи, призывает к полному отказу не только от использования пластика. Как найти компромисс между экологическими трендами и вашим бизнесом?

– Не пластмасса сама по себе является злом. Угрозой для экологии являются отходы и загрязнения ими мирового океана. Мы стремимся к полной переработке пластика, тем самым наша компания делает большой вклад в сохранение окружающей среды.

В Европе мы продали миллионы бутылок средства для мытья посуды Fairy и шампуня Head & Shoulders, бутылки которых изготовлены из пластика, собранного на пляжах. Его мы собирали вместе с неправительственными организациями в различных странах. Мы сотрудничаем со многими НПО, специализирующихся на окружающей среде. Это началось сразу после наших дебатов по переработке пластика с Фондом Эллен Макартур. Мы договорились о партнерстве и о том, что нашим основным направлением деятельности станет поиск способов как ограничить, если не полностью преодолеть, загрязнение океана пластиком, источником которого является человеческая деятельность.

Сейчас мы переходим к сотрудничеству с общественными организациями для сбора пластмассы, оставшейся на берегах рек. И это постоянный процесс с привлечением неправительственных организаций, ведь для того, чтобы собирать этот мусор, нужны волонтеры. Это часть философии, которую мы называем духом Давоса - философии партнерства. Ни одно учреждение или компания не может решать мировые проблемы самостоятельно.

К сожалению, в Украине большие проблемы с переработкой мусора. Сортировкой пластика занимаются в основном активисты, в стране нет нормальных мусороперерабатывающих заводов. Как двигаться к целям устойчивого развития в таких странах как наша?

– Это сложный вопрос. На сегодня финансовое поощрение повторного использования пластика во многих странах еще достаточно ограничено. Это горькая правда. Но это изменится. Если будут такие компании, как мы, взявшие на себя обязанность использовать пластик рационально, это создаст финансовую мотивацию для переработки, поможет развиться перерабатывающей инфраструктуре городов. Но все это зависит от сотрудничества, коммуникации и, конечно же, мотивации потребителей. Здесь все должны действовать, и местные власти, и правительства, - все.

Хотел бы также отметить, что многие страны Центральной и Восточной Европы очень быстро прогрессируют. Это Польша, Чехия, Словакия. За последние два года в них мы достигли тех же результатов, для достижения которых в западноевропейских странах понадобилось от 5 до 10 лет. Поэтому Украина имеет все предпосылки для стремительного роста в направлении устойчивого развития.