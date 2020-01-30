Рябошапка о сбитом украинском самолете: Мы не видим необходимой реакции со стороны Ирана

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что Украина пока не видит должной реакции Ирана в вопросе расследования крушения самолета авиакомпании "МАУ" под Тегераном.

Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы изначально работаем с нашими международными партнерами. Несколько раз обращались с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. Также я обращался письменно к генеральному прокурору Ирана. Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, – пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть", – сообщил Рябошапка.

Он рассказал, что активно общается с представителями стран, граждане которых погибли во время крушения самолета.

"Мы обсуждали создание международной следственной группы. Пока нет финального результата, но проект соглашения о создании группы подготовлен, мы передали его посольствам нескольких стран, в том числе Ирана, чтобы иметь возможность работать в рамках следственной группы", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, когда именно может быть создана международная группа по расследованию, генпрокурор сказал: "Думаю, в ближайшее время, в течение недели-двух будем иметь результат".

"Если не будет результата по созданию международной группы, то это означает, что мы будем работать в режиме запросов о международно-правовой помощи, что существенно увеличивает время, необходимое для получения информации", – говорит генпрокурор.

Как ранее сообщал Фокус:

Издание IRNA сообщило, что иранские эксперты сейчас изучают "черные ящики" сбитого боинга МАУ. Решения по их передачи другим странам пока нет.

Хотя ранее в Иране заявляли, о готовности отправить в Киев "черные ящики" со сбитого в Тегеране украинского самолета.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также говорил о сложностях, возникших в переговорах с Ираном по вопросу бортовых самописцев: между Ираном и Украиной идут постоянные консультации.

Группа иранских экспертов прибудет в Украину, чтобы оценить технические возможности Украины для расшифровки "черных ящиков".