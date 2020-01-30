Укрощение строптивого. Майор ВСУ будет судиться из-за наказания за критику президента

В «Фейсбуке» опубликовали приказ о наказании офицера ВСУ за нелестные высказывания в адрес верховного главнокомандующего. «Майор (имя скрыто) 14 января опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» сообщение негативного характера в адрес президента Украины Владимира Зеленского, в котором высказал недовольство результатами работы президента Украины на занимаемой должности с призывом уйти с занимаемого поста», - говорится в приказе командующего Сухопутными войсками ВСУ. Ниже вердикт: за нарушение устава прибегнуть к дисциплинарному взысканию – объявить строгий выговор. Для майора это означает лишение всех денежных начислений кроме фиксированной ставки. Ставка у военнослужащих небольшая и большую часть дохода составляют премии и другие дополнительные выплаты, права на которые, собственно, и лишает строгий выговор. Более того, нарушитель устава будет получать «голую ставку» до тех пор, пока выговор не снимут, а до этого момента могут пройти месяцы.

Фокус поинтересовался мнением военных экспертов о том, насколько оправдано такое решение командования.

Нарушение устава

Бывший заместитель начальника Генштаба ВС Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что майор нарушил устав. «Если военнослужащий не согласен с управленческими решениями главнокомандующего, ему надо увольняться со службы. В уставе прописано, что военнослужащий должен выполнить поставленную перед ним задачу. Если с чем-то не согласен, уже после выполнения приказа в установленном порядке он может его обжаловать. Сейчас мы не знаем, при каких обстоятельствах этот майор писал пост в соцсети, но в любом случае, когда в стране особое положение, критиковать главнокомандующего недопустимо», - пояснил Фокусу Романенко.

Его мнение разделяет и Анатолий Лопата, экс-начальник Генштаба и бывший первый заместитель министра обороны Украины. «Критика в адрес главнокомандующего от военнослужащих случалась и раньше, и за это наказывали строже – сразу увольняли, - говорит он. - Такие случаи бывали и в Советском Союзе, и в украинской армии. После обретения Украиной независимости таким мятежным оказался командир 32-ого корпуса в Крыму. Он был уволен сразу», - говорит Лопата, имея в виду инцидент, произошедший в 1992 году. Тогда командир 32-ого армейского корпуса Валерий Кузнецов отказался признавать украинскую власть, за что и поплатился должностью.

По словам экс-главы Генштаба, офицер имеет право высказать свою точку зрения, замечание или недовольство командиром и даже главнокомандующим, но лишь в официальном порядке: подав рапорт. Но ни в коем случае недовольство нельзя выражать публично.

«Запретить критиковать начальство на службе нельзя, но всем нужно помнить, что из-за такой критики можно поставить точку на своей карьере. Даже если офицер тысячу раз прав в своем мнении, действовать надо по уставу и только», - заключает Анатолий Лопата.

Суд с ВСУ

Узнать имя опального майора не удалось: в штабе сухопутных войск пока неохотно комментируют ситуацию, говоря, что «обстоятельства выясняются». Фокус поговорил с военным волонтером, экс-советником президента Юрием Бирюковым, и оказалось, что он хорошо знаком с героем этой истории.

«Имена называть не имеет смысла, скажу лишь, что он выходец из Крыма, там и служил. Вышел на материк в 2014 году. Участник иловайских событий. Самый настоящий боевой офицер. С верховным главнокомандующим пересекался лично и в лицо ему говорил неприятные вещи. Собственно, так и оказался на негласном контроле. И вот, как только превысил рамки политической нейтральности, сразу получил выговор. При этом не сдался, а наоборот: идет в суд», - рассказывает Бирюков.

Военного волонтера возмущает во всей этой истории то, что вместо предварительной беседы офицеру сразу вынесли «строгий выговор», а это, как уже упоминалось выше, больно бьет по карману: сумма исчисляется тысячами гривен. Теперь, чтобы снять взыскание, офицер должен исправиться, доложить об этом командиру и лишь после этого выговор снимут.

«В профиле в «Фейсбуке» он не указал свою должность, там нет фото, то есть для соцсетей у него достаточно безликий аккаунт. И, высказывая свое мнение, формально он устав не нарушил. В уставе не прописано понятие «социальные сети», но выговор и денежное наказание ему влепили по уставу. Каким образом командование сухопутных войск привязало конкретный профиль в неукраинской соцсети к этому человеку? А его ли эта страничка? А если это не он написал? С юридической точки зрения это все очень легко разбивается. Если бы он это сказал, как говорят в армии, «голосом через рот» - на видео для ТВ – в этом случае да, четко нарушил бы устав», - говорит Юрий Бирюков.

По его словам, адвокаты майора уже работают над составлением иска.