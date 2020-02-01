Можно продать собаку элитной породы: "Слуга народа" рассказал пенсионерке, как оплатить коммуналку

Украина
Нардеп засомневался, что пенсионерке не хватает денег на жизнь

Депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, если такая у нее есть, чтобы оплатить платежку за газ. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

В ходе программы в студию поступил звонок от жительницы села Аджамка Кировоградской области, которая спросила у депутата, что ей делать, если не хватает денег на оплату платежки за газ. При пенсии в две тысячи гривен она должна заплатить 1953 грн за газ и еще 154 грн за его транспортировку. Итого на месячное проживание у нее остается всего лишь 107 гривен. По ее словам, она получает субсидию, но только в размере 200 грн.

"Прожить в таких условиях действительно тяжело. Но мы еще не знаем, есть ли у нее другое имущество. Потому что субсидия предоставляется в зависимости от наличия другого имущества и имущественного положения", - ответил нардеп.

На реплику ведущего, что в данном случае не тот вариант, Брагар ответил, что "мы точно не знаем", и добавил, что, если у нее есть собака элитной породы, она может ее продать и заплатить за коммуналку.

"Если есть собака элитной породы, она может продать ее в любой момент и спокойно оплатить", - ответил Брагар и еще несколько раз подтвердил свою позицию на уточняющие вопросы ведущего.

Обновлено

Брагар принес извинения за свои высказывания в эфире теленакала 112 Украина. Нардеп говорит, что хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями. Но он еще новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы.

Напомним, 31 января народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар написал заявление в полицию на волонтерок, которые вступили в конфликт с водителем автобуса "Луцк-Киев" из-за демонстрации в салоне фильма на русском языке.

Как ранее сообщал Фокус: