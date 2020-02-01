Можно продать собаку элитной породы: "Слуга народа" рассказал пенсионерке, как оплатить коммуналку

Депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, если такая у нее есть, чтобы оплатить платежку за газ. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

В ходе программы в студию поступил звонок от жительницы села Аджамка Кировоградской области, которая спросила у депутата, что ей делать, если не хватает денег на оплату платежки за газ. При пенсии в две тысячи гривен она должна заплатить 1953 грн за газ и еще 154 грн за его транспортировку. Итого на месячное проживание у нее остается всего лишь 107 гривен. По ее словам, она получает субсидию, но только в размере 200 грн.

"Прожить в таких условиях действительно тяжело. Но мы еще не знаем, есть ли у нее другое имущество. Потому что субсидия предоставляется в зависимости от наличия другого имущества и имущественного положения", - ответил нардеп.

На реплику ведущего, что в данном случае не тот вариант, Брагар ответил, что "мы точно не знаем", и добавил, что, если у нее есть собака элитной породы, она может ее продать и заплатить за коммуналку.

"Если есть собака элитной породы, она может продать ее в любой момент и спокойно оплатить", - ответил Брагар и еще несколько раз подтвердил свою позицию на уточняющие вопросы ведущего.

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Брагар принес извинения за свои высказывания в эфире теленакала 112 Украина. Нардеп говорит, что хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями. Но он еще новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы.

Напомним, 31 января народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар написал заявление в полицию на волонтерок, которые вступили в конфликт с водителем автобуса "Луцк-Киев" из-за демонстрации в салоне фильма на русском языке.

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