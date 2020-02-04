Под Киевом на свалку выбросили чемодан с тремя щенками
В Киевской области в селе Подгорцы на мусорном полигоне №5 нашли чемодан с тремя щенками внутри.
О находке сообщило КП Киевспецтранспорт на своей странице в Facebook.
"Прошлой ночью некое "гламурное кисо" выбросило у полигона трех щенков в... розовом чемодане", – говорится в сообщении.
Отмечается, что охранники, которые нашли малышей, накормили их и сделали им временную будку.
"Может кто-то, у кого есть сердце, сможет позаботиться об их доме? Будем верить", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что животных на мусорный полигон подбрасывают далеко не в первый раз. Например, ранее сотрудники находили выброшенного старенького пса в завязанном мешке, "видимо, чтобы не оставить ему никаких шансов".
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее в Киеве мужчина жестоко расправился со щенком породы немецкая овчарка, выбросив его из окна своей квартиры, которая находится на седьмом этаже. Мужчина пошел под суд.
- В 2019 году Киевский райсуд Одессы признал виновным в жестоком обращении с животными Максима Литвина и приговорил его к 7,5 годам лишения свободы.