Под Киевом на свалку выбросили чемодан с тремя щенками

В Киевской области в селе Подгорцы на мусорном полигоне №5 нашли чемодан с тремя щенками внутри.

О находке сообщило КП Киевспецтранспорт на своей странице в Facebook.

"Прошлой ночью некое "гламурное кисо" выбросило у полигона трех щенков в... розовом чемодане", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что охранники, которые нашли малышей, накормили их и сделали им временную будку.

"Может кто-то, у кого есть сердце, сможет позаботиться об их доме? Будем верить", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что животных на мусорный полигон подбрасывают далеко не в первый раз. Например, ранее сотрудники находили выброшенного старенького пса в завязанном мешке, "видимо, чтобы не оставить ему никаких шансов".

Как ранее сообщал Фокус:

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