Глава Черновицкого облсовета требовал $400 тыс. взятки за передачу в аренду санатория, – НАБУ
Главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну объявили подозрение в получении взятки в размере $180 тысяч.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По данным правоохранителей, глава Черновицкого облсовета в июле 2019 потребовал у бизнесмена $400 тысяч за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса "Брусница", принадлежащего к коммунальной собственности. На протяжении августа-октября 2019 он получил от предпринимателя часть суммы в размере $180 тысяч.
Также подозрение было предъявлено частному предпринимателю за преступление по ч.4 ст. 369 – предложение или дачу взятки служебному лицу.
В НАБУ фамилию подозреваемого не называют, но с 2015 года Черновицкий облсовет возглавляет Иван Мунтян.
В октябре "Українські новини" со ссылкой на судебные материалы сообщали, что в отношении Мунтяна ведется расследование из-за требования взятки за санаторий.
Местный телеканал ТВА сообщил, что в кабинете Мунтяна правоохранители проводили следственные действия.
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