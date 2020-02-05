В бюджете нет лишних 115 млрд грн. Рада отправила на доработку закон о пенсиях для жителей ОРДЛО

Верховная Рада не проголосовала за проект закона о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий Украины.

Законоопроект №2083-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию" проголосовали 184 народных депутата.

Кабинет министров выступил с инициативой снять этот проект закона с рассмотрения парламентом, чтобы доработать его в профильном комитете.

Заместитель министра финансов Юрий Джигир заявил, что такое решение было принято правительством в связи с тем, что воплощение данного проекта закона в жизнь требует значительных расходов из госбюджета.

"При действующей редакции законопроект приводит к дополнительным расходам в размере 115 миллиардов гривен. Это нетривиальные дополнительные обязательства, которые ложатся на государственный бюджет, поскольку собственные средства Пенсионного фонда на данном этапе полностью идут на погашение текущих пенсионных обязательств. Соответственно брать такую дополнительную нагрузку на госбюджет мы можем только с адекватными доходными компенсаторами. Предлагаем доработать и подать этот законопроект с соответствующими доходными компенсаторами", – сказал он.

Документ нардепы решили отправить на доработку. За это решение проголосовали 314 нардепов.

Законопроектом предлагалось:

получение пенсий жителями неподконтрольных территорий без справки вынужденно перемещенного лица (переселенца)

отменить для указанной категории лиц ограничения по возможности получить не выплаченную пенсию только за три года, в том числе наследниками;

предоставить возможность докупить трудовой стаж без применения санкций;

урегулировать особый режим и порядок получения пенсий для пенсионеров, которые остались проживать на временно оккупированных территориях Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, задолженность по выплатам пенсий жителям оккупированной части Донбасса составляет около 33,6 миллиардов гривен.