До 10 тыс. грн наличных с банковских карт теперь можно снять в отделениях "Укрпочты"

Без комиссии через POS-терминалы во многих отделениях "Укрпочты" теперь можно снять наличные с банковских карт. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Услуга работает в областных центрах и населенных пунктах, где проживает более 2 тыс. жителей, где сокращается количество отделений банков и банкоматов.

Можно снять сумму от 50 грн до 10 тыс. грн за одну операцию. Комиссия в таких терминалах отсутствует, однако возможна комиссия банка, выпустившего карту. Для снятия наличных оператору в отделении нужно предъявить паспорт владельца карты.

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"Несмотря на тренд цифровизации, мы видим запрос на снятие наличных. Поэтому после пилота услуги на Львовщине, сейчас тиражируем ее по всей Украине", – сказала директор департамента финансового бизнеса "Укрпочты" Юлия Мороз.

Услуга доступна в 3 тысячах отделений, их перечень можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что "Укрпочта" в январе 2019 года провела тендер на закупку 5 тыс. POS-терминалов. Договор стоимостью 31 млн грн был подписан 14 февраля с компанией "Сервус Системз Интегрейшн".

В конце июля прошлого года она установила в своих почтовых эти терминалы для безналичной оплаты. Через месяц жители Львовской области получили возможность снимать наличные с банковских карт в 315 отделениях "Укрпочты".

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